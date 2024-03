(New York) Le conflit entre le géant américain de l’industrie musicale Universal Music Group (UMG) et le réseau social chinois TikTok sur la rémunération des artistes s’est encore durci jeudi avec le retrait de la plateforme de plusieurs vedettes, après Taylor Swift et des Beatles il y a un mois.

Agence France-Presse

À la suite de l’expiration le 31 janvier d’un accord de licence entre UMG et TikTok et l’échec de leurs négociations pour le renouveler, tous les morceaux enregistrés sous contrat Universal sont en train d’être retirés de la bibliothèque musicale de TikTok.

Après la mégastar américaine Tayor Swift, les légendes britanniques The Beatles ou le Canadien The Weeknd, la pop star britannique Harry Styles et l’autrice américaine de R&B SZA ont disparu de TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, avec plus d’un milliard d’utilisateurs.

« Nous sommes en train de répondre à la demande d’Universal Music Group pour retirer toutes les chansons écrites (ou co-écrites) par un auteur-compositeur sous contrat d’Universal Music Publishing Group, conformément aux informations qu’ils nous ont fournies », a indiqué cette semaine TikTok dans un communiqué.

Reprenant son argumentaire du 31 janvier, Universal a rétorqué jeudi dans une lettre publique aux artistes que TikTok n’avait « pas accepté de reconnaître la juste valeur de vos chansons ».

Les deux groupes négociaient jusqu’à il y a un mois une « compensation équitable » pour les artistes et les auteurs-compositeurs, la sécurité en ligne pour les utilisateurs et la protection des artistes contre les méfaits de l’intelligence artificielle (IA), selon UMG.

TikTok « refuse de prendre en compte nos inquiétudes en matière d’IA » pour l’utilisation des morceaux des artistes d’Universal, a répété le groupe américain.

UMG étant le numéro deux mondial dans l’industrie musicale, son conflit avec TikTok a des répercussions importantes en matière de droits d’auteurs dans la musique.

Ces dernières années, les droits musicaux sont devenus un marché florissant après une vague de ventes de catalogues permettant à Bob Dylan, Bruce Springsteen ou Neil Young de rentabiliser leurs œuvres.

Ces catalogues sont des actifs intéressants à long terme pour les investisseurs, à l’ère du streaming et des réseaux sociaux qui sont d’importants outils de promotion pour des artistes confirmés ou émergents.

Les propriétaires des droits d’édition d’une chanson reçoivent une rétribution financière pour chaque diffusion, la vente d’albums ou l’utilisation dans la publicité et les films. Les droits d’enregistrement régissent eux la reproduction des œuvres et la distribution.

Ce qui signifie que dans le conflit Universal-TikTok, un disque d’une autre maison comme Sony ou Warner pourrait être affecté si un auteur-compositeur lié à Universal a collaboré sur un morceau.