Parmi tous les nouveaux albums sortis récemment, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Liam Gallagher et John Squire

Trente ans après la sortie du premier album d’Oasis, le chanteur principal du groupe Liam Gallagher lance un album avec le guitariste des Stone Roses, John Squire. Les deux artistes de Manchester ont uni leurs forces pour créer 10 chansons dans la mouvance britpop, genre qu’ils ont contribué à créer. Le Californien Greg Kurstin, qui a notamment collaboré avec Adele, Sia et Foo Fighters, a participé à la production de l’album.

Pascal LeBlanc, La Presse

Pop rock Liam Gallagher John Squire Liam Gallagher et John Squire Warner Music UK

Faye Webster

Autre disque de 10 morceaux, Underdressed at the Symphony est le cinquième album, et le premier en trois ans, de Faye Webster. La plume cathartique de la chanteuse d’Atlanta, qui vient d’une famille de musiciens, propose de nouveau un mélange de mélancolie et d’humour sur des rythmes rock, country et R&B. Le rappeur Lil Yachty, un ami de longue date, contribue à la pièce Lego Ring.

Pascal LeBlanc, La Presse

Indie rock Underdressed at the Symphony Faye Webster Secretly Canadian

Mannequin Pussy

Quatuor composé de trois femmes et un homme, Mannequin Pussy offre un quatrième album qui frappe souvent fort – la batterie gronde, la basse résonne, la guitare déchire, la voix enivre –, mais qui parfois caresse aussi l’oreille, surtout en début de parcours. Le propos va dans le même sens, alors qu’il est question d’amour et de religion. Le groupe de Philadelphie sera en spectacle à Toronto, le 11 mai.

Pascal LeBlanc, La Presse

Punk I Got Heaven Mannequin Pussy Epitaph

Yard Act

Le quatuor britannique avait la lourde tâche d’assurer la suite après The Overload, premier disque qui avait obtenu une nomination au prix Mercury du meilleur album britannique en 2022. Teinté du même humour cynique, Where’s My Utopia? adopte une dégaine plus dansante, certainement attribuable au travail du coréalisateur Remi Kakaba Jr, des Gorillaz. Le résultat est franchement génial.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Post-punk Where's My Utopia? Yard Act Island Records

Soraï

Membre de MoKa, Robert Robert et Of Course, Jeanne Gagné, alias Soraï, propose un premier album solo aux sonorités rap et pop. La Montréalaise livre des textes engagés et sensibles inspirés de ses deux dernières années marquées de hauts et de bas. La Monarque, Xela Edna et Mantisse sont invités sur l’album que Soraï a réalisé avec l’aide de quelques musiciens, dont Miro, Caracol, Eius Echo et Robert Robert. Elle sera en spectacle le 7 mars, au Ministère, à Montréal, avec en première partie Passion Poire, puis au Palais Montcalm, à Québec, le 6 avril.

Pascal LeBlanc, La Presse