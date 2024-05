(Los Angeles) Le compositeur américain Richard Sherman, auteur de mélodies populaires des productions de Disney comme Mary Poppins ou Le Livre de la jungle, est mort samedi à l’âge de 95 ans, a annoncé le studio.

Agence France-Presse

Il est mort à Beverly Hills des suites d’une maladie liée à son âge avancé, a expliqué Disney.

Avec son frère Robert, disparu en 2012, il a formé un duo prolifique de compositeurs pour le géant du divertissement entre 1960 et 1973, participant à la création de plus de 200 chansons pour 27 films et une vingtaine de productions télévisées.

Il a notamment été le co-auteur de Chem chem cheminée (Chim chim Cher-ee en version originale), titre iconique du film Mary Poppins (1964), récompensé d’un Oscar de la meilleure chanson.

Tandis que Robert Sherman en a écrit les paroles, Richard en a composé la mélodie.

Le duo de frères est aussi à l’origine de It’s a Small World et I Wan’na Be Like You (« Être un homme comme vous ») dans Le Livre de la Jungle, dessin animé emblématique de Disney.

Dans un communiqué, l’entreprise américaine a qualifié Richard Sherman de « membre clef » du « cercle proche de talents créatifs » de son fondateur Walt Disney.

« Nous serons éternellement reconnaissants de la marque que Richard laisse sur le monde », a déclaré dans un communiqué l’actuel PDG de Disney, Bob Iger.