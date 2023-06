PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Entre les 29 juin et 8 juillet, les deux tiers des plus de 350 concerts du FIJM seront présentés gratuitement sur l’une des scènes extérieures. On pourra notamment y voir Thundercat (5 juillet), Jean-Michel Blais (3 juillet), Badbadnotgood (7 juillet) et un concert célébrant le 50e anniversaire du hip-hop (1er juillet) sur la grande scène principale du festival.