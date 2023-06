PHOTO YUI MOK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Vingt ans presque jour pour jour après y avoir foulé les pieds, et à leur demande, les membres du groupe Foo Fighters seront de retour à l’auditorium de Verdun, le 10 juillet, pour un concert-surprise qui vient de s’ajouter à leurs dates de tournée.

C’est ce qu’a annoncé evenko mercredi matin. Les billets seront en vente le 29 juin dès 10 h. « C’est l’idée du groupe de rejouer à l’auditorium de Verdun », a précisé Christine Montreuil, gestionnaire des relations médias pour evenko.

Dave Grohl a un lien spécial avec l’auditorium de Verdun. En plus du spectacle des Foo Fighters du 6 juillet 2003, il y a livré une performance en novembre 1993 alors qu’il était batteur pour le groupe grunge Nirvana. Ce fut l’un des derniers spectacles pour Nirvana, cinq mois avant la mort du chanteur Kurt Cobain.

Le spectacle du 10 juillet s’insère entre deux prestations déjà prévues au Canada, soit au Festival d’été de Québec, le 8 juillet (complet) et au Ottawa Bluesfest, le 12 juillet. Les Foo Fighters viennent de lancer leur onzième album, le premier depuis la mort du batteur Taylor Hawkins, en mars 2022.

Des années 1980 à 2000, le mythique aréna a accueilli plusieurs groupes d’envergure, dont Metallica, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Rage Against the Machine et Bad Religion.