Une image du spectacle de planétarium consacré à The Dark Side of the Moon

Observer le ciel en écoutant The Dark Side of the Moon ? Cet incontournable rite de passage adolescent prendra une dimension inédite dès le 3 mai prochain au Planétarium de Montréal.

Le grand concert du ciel rencontrera la mythique musique de Pink Floyd dans un spectacle de planétarium superposant aux dix pièces du légendaire album, lancé il y a 50 ans, autant de tableaux composés « d’images saisissantes du Système solaire, et d’autres effets visuels, dans une ambiance sonore ambiophonique. » Le designer graphique Aubrey Powell, un collaborateur de longue date du groupe anglais à qui on doit notamment la pochette du disque A Saucerful of Secrets, compte parmi ses créateurs.

C’est donc dire qu’après le grand succès de L’exposition Pink Floyd : Their Mortal Remains, qui a tenu l’affiche à l’Arsenal de novembre à avril dernier, Pink Floyd poursuivra son séjour à Montréal, au Planétarium, jusqu’au 4 septembre.