(Washington) Mario Bros, Madonna et Mariah sont entrés dans la cour des grands.

Associated Press

L’album mythique de 1984 de Madonna, Like a Virgin, le grand succès All I Want For Christmas is You, de Mariah Carey et le thème original de Super Mario Bros. font maintenant partie du Registre national des enregistrements de la Bibliothèque du Congrès, qui décrit les pièces comme des « sons déterminants de l’histoire du pays et de la culture ».

Au total, 25 albums, simples et autres artefacts sonores couvrant plus d’un siècle sont intronisés dans le registre, du premier enregistrement connu de musique mariachi en 1908 et 1909 par Cuarteto Coculense, au Concerto for Clarinet and Chamber Orchestra de 2012 par la compositrice Ellen Taaffe Zwilich.

La musique de Super Mario Bros., officiellement connue sous le nom de Ground Theme, devient la première musique d’un jeu vidéo à entrer dans le registre. La mélodie, composée par le jeune compositeur de Nintendo Koji Kondo, est décrite comme « le thème de jeu vidéo le plus reconnaissable de l’histoire ». La musique est apparue dans d’innombrables œuvres liées à Mario, dont le nouveau Super Mario Bros. Movie.

Queen Latifah devient la première rappeuse dans le registre, avec l’inclusion de son album de 1989, All Hail the Queen, qui inclut l’hymne féministe Ladies First.

Parmi les autres albums reconnus figurent : Déjà Vu, de Crosby, Stills, Nash et Young, Synchronity de The Police et Black Codes (From the Underground) du trompettiste de jazz Wynton Marsalis.

D’autres simples ont été ajoutés, dont Ode to Billie Joe de Bobby Gentry (1967), Imagine de John Lennon (1971) et Stairway to Heaven de Led Zeppelin (1971).

La Bibliothèque du Congrès sélectionne les titres à préserver en raison de leur importance culturelle et historique pour le paysage sonore américain.

Parmi les artistes dont les enregistrements ont été ajoutés au registre ces dernières années, on retrouve Janet Jackson, Louis Armstrong et Dr Dre.