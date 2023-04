Entre force et fragilité, l’autrice-compositrice-interprète innue propose un premier album rock et très puissant.

Kanen est une autre artiste issue de la très fertile communauté de Maliotenam, sur la Côte-Nord. Elle lance ce premier album auréolée d’une certaine reconnaissance, acquise depuis son premier EP sorti en 2019, puisqu’elle a participé aux Francouvertes en 2020, qu’elle a été finaliste dans la catégorie Artiste autochtone à l’ADISQ en 2021 et qu’elle est une des Révélations Radio-Canada cette année.

Dans Mitshuap, qui signifie « maison » en innu-aimun, Kanen chante autant ses racines que sa quête identitaire, expose sa fragilité autant que sa force. Sa voix douce contraste souvent avec le rock graveleux de plusieurs de ses chansons, mais si elle n’a pas peur de dévoiler ses failles et ses doutes, il se dégage beaucoup de puissance de ces pièces qui évoquent sa terre natale. La magnifique Assi (Terre), justement, qui ouvre l’album, en résume parfaitement l’essence, avec ses guitares lancinantes, ses claviers enveloppants et ses rythmes entêtants.

Coréalisé par Kanen, Jérémie Essiambre et Simon Walls, qui jouent aussi de plusieurs instruments, Mitshuap distille un folk parfois lourd, souvent mélancolique – le très beau duo avec Louis-Jean Cormier, Nimueshtaten nete (Je m’ennuie de là-bas), qui parle justement de l’attachement au territoire, réunit les deux.

Mais il y a autant d’indignation, d’inquiétude et de colère que d’espoir et d’empathie dans cet album franchement remuant, chanté en français et en innu-aimun. Il y a surtout une voix forte – il ne faut pas se fier aux apparences ! – et unique qui s’élève ici, qui n’a peur ni du dénuement (la très délicate Le silence) ni de l’indie-rock fâché (Fuck that shit).

Kanen puise en elle pour livrer le portrait très contemporain d’une jeune femme qui s’interroge sur le chemin à prendre, en tenant compte des gens qui l’entourent et du lieu, chargé d’histoires, d’où elle vient. Ça vaut la peine de tendre l’oreille, de se laisser bercer et brasser un peu.

