Notoire couche-tôt, l’actrice exhorte les stars du rock à présenter des spectacles en journée, afin qu’elle puisse filer au lit à une heure décente.

La vedette de 64 ans, citée aux Oscars dans la catégorie de la Meilleure actrice de soutien pour Everything Everywhere All at Once, lançait ce cri du cœur ce week-end lors d’un entretien avec le Hollywood Reporter, accordé sur le tapis rouge des Independent Spirit Awards.

Elle confiait alors avoir décliné une invitation à participer à un souper réunissant les artistes en lice aux Oscars. Pourquoi ? « Parce que maman se met au lit tôt », a-t-elle expliqué, en ajoutant qu’elle se doute trop bien que même si le repas en question doit commencer à 19 h 30, son assiette ne lui serait pas servie avant 21 heures. Maman en a visiblement vu d’autres.

La vedette d’Halloween s’est ensuite permis une bien pertinente suggestion. « U2, faites donc une matinée ! Coldplay, faites une matinée ! Pourquoi pas un spectacle à midi ? » s’est-elle exclamée, en estimant que si le marathonien du rock Bruce Springsteen amorçait une performance à 14 heures, elle pourrait déposer sa tête sur son oreiller à 19 h 30. Le bonheur, non ?

Si la musique classique et le théâtre investissent traditionnellement le créneau horaire diurne, les spectacles de musique populaire, eux, y demeurent une rareté. « Je pense si on remplissait un stade de gens qui veulent voir Coldplay en après-midi, on pourrait lancer une mode », a lancé madame Curtis, maman pour les intimes, en entrevue à l’émission Today de NBC.

Elle se réjouira sans doute d’apprendre que le chanteur québécois Dumas annonçait récemment la tenue, cet automne, de deux représentations « pour toute la famille » de sa tournée Cosmologie, d’une durée de 60 minutes, top chrono. Rendez-vous le 23 septembre à 15 heures au Petit Champlain de Québec et le 1er octobre, même heure, à la Cinquième salle de la Place des Arts.