Katy Perry, Adele, les Jonas Brothers, Usher, Maroon 5, Bruno Mars et Carrie Underwood seront tous en résidence à Las Vegas dans les prochains mois. Popularisées par Céline Dion il y a 20 ans, ces séries de concerts dans la ville du vice sont plus en vogue que jamais, dans une industrie du spectacle en pleine mutation. Notre reportage.

Envoyée spéciale Marissa Groguhé La Presse

Fin janvier. Nous sommes au Resorts World Theatre de Las Vegas, la plus récente salle de spectacle construite sur la Strip. Conçu par l’entreprise montréalaise Scéno Plus, le complexe s’ajoute à la dizaine de salles déjà érigées dans la ville depuis les 20 dernières années. Si bien qu’on peut se demander pourquoi Las Vegas a besoin d’un nouveau lieu de diffusion. « Nous offrons un modèle principalement adapté aux résidences, qui inclut les plus récentes technologies », nous explique H. C. Rowe, vice-président et directeur général du Resorts World Theatre.

Les salles ne manquent pas. Mais l’industrie est en effervescence et l’offre d’une salle plus moderne n’est pas de trop.

Alors que H. C. Rowe nous fait visiter l’immense théâtre de 4700 sièges, les seules autres personnes sur place sont des techniciens en train de monter un spectacle prévu le lendemain, à l’occasion du Nouvel An chinois. Des évènements ponctuels comme celui-ci ont lieu au Resorts World, mais la scène est principalement utilisée par Katy Perry, Luke Bryan et Carrie Underwood, qui y présentent tous un spectacle en résidence ces jours-ci. D’autres décident de n’offrir qu’une poignée de performances, comme les Jonas Brothers l’ont fait durant un week-end exclusif en février au théâtre Dolby Live du Park MGM.

« Ici, il est vraiment possible de bâtir un spectacle qui est unique », nous dit John Nelson, vice-président sénior à AEG, qui gère les résidences.

PHOTO FOURNIE PAR AEG John Nelson, vice-président sénior à AEG

On peut installer ici un spectacle qui serait trop gros et trop compliqué à mettre dans des camions tous les jours et le transporter de ville en ville. À Vegas, il suffit de le faire entrer dans la salle et il peut y rester pendant des jours, des semaines ou des mois. John Nelson, vice-président sénior à AEG

Nous sommes de retour au Québec lors de cet entretien téléphonique, mais lui est assis dans le Resorts World lorsqu’il nous appelle. La salle est la plus récente construction d’AEG. Un projet qui était tombé à l’eau durant la crise économique de 2008, mais qui a été ressuscité au cours des dernières années. Car le milieu du divertissement, particulièrement l’industrie de la tournée, a considérablement changé depuis 2008.

« D’abord, il y a eu la numérisation de la musique, qui fait que les artistes sont bien plus dépendants des revenus des spectacles, décrit John Nelson. Ensuite, il y a les effets de la pandémie et de l’inflation : ça devient un défi d’avoir les moyens de partir en tournée. De plus en plus d’artistes voient l’intérêt d’utiliser le modèle des spectacles à Las Vegas et d’avoir des fans qui se déplacent pour les voir. »

L’héritage de Céline Dion

PHOTO FOURNIE PAR AEG Le Resorts World Theatre à Las Vegas

Le Resorts World avait tout d’abord était conçu pour accueillir la nouvelle résidence de Céline Dion, reine incontestée de la Strip. La diva de Charlemagne étant aux prises avec des problèmes de santé, l’horaire a quelque peu changé, mais le public est bel et bien au rendez-vous pour les nouveaux spectacles offerts, nous assure H. C. Rowe, tandis qu’il nous mène dans les loges ultramodernes, le studio d’enregistrement et le hangar gigantesque, installés sous la scène du Resorts World.

Quant à Céline, si elle n’est pas sur scène comme prévu en ce moment, c’est son héritage qui fait que le nombre de résidences annoncées ces temps-ci explose. « Avant elle, cela faisait longtemps que des artistes avaient installé une résidence à Vegas », comme Elvis l’avait fait à son époque, explique John Nelson.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Première du spectacle de Céline Dion au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas, en 2011

John Nelson travaillait pour AEG lorsque Céline a décidé de s’associer avec Franco Dragone pour ce spectacle d’envergure au Colosseum, conçu sur mesure par Scéno Plus. C’était en mars 2003, il y a exactement 20 ans. « Personne n’avait fait ce qu’elle faisait, encore moins à ce niveau. Ç’a explosé au-delà des attentes. Et maintenant, on a beaucoup de théâtres et d’artistes qui font la même chose. »

Ainsi, les résidences modernes sont chose courante à Vegas depuis que Céline a débarqué au Colosseum avec son spectacle A New Day. Mais le champ des possibilités en ce qui concerne la mise en scène et la production est aujourd’hui bien plus vaste, alors que la technologie ne cesse d’évoluer. Une autre raison pour laquelle de plus en plus d’artistes, qui n’auraient pourtant pas de difficulté à attirer leur public s’ils prenaient la route pour une tournée, posent leurs valises temporairement à Las Vegas.

PHOTO JOHN SHEARER, FOURNIE PAR AEG Luke Bryan durant la première soirée de sa résidence au Resorts World Theatre de Las Vegas

Au Resorts World, par exemple, une technologie immersive offre un système de sonorisation inégalé à Las Vegas, explique Olivier Berthiaume-Bergé, président de Scéno Plus, rencontré dans ses bureaux à Montréal. En plus d’un design intérieur au goût du jour, l’équipement spécialisé permet de pousser la production de spectacles vers de nouveaux sommets.

Il y a un gros appétit pour le plus gros, le mieux, le plus nouveau. N’importe quel qualificatif, il faut que ce soit “le plus”. Olivier Berthiaume-Bergé, président de Scéno Plus

Le spectacle de Katy Perry, à l’affiche en ce moment au Resorts World, qui a pris près d’un an à monter, « est tellement beau, tellement extravagant, tellement Vegas », dit John Nelson.

Comment voit-il alors la suite des choses ? « Il y a de moins en moins de place pour construire un nouveau complexe à Las Vegas. Je ne pense pas qu’on en verra d’autres de notre vivant, observe John Nelson. Mais la technologie continuera de s’améliorer et les salles devront être modernisées. »

Le vice-président d’AEG ne voit toutefois aucun ralentissement à l’horizon pour les résidences, au contraire. « On voit même le concept s’élargir, comme avec ce que Harry Styles a fait, en présentant une dizaine de spectacles au Madison Square Garden, à New York, puis au Kia Forum de Los Angeles. Il appelait ça des résidences. Je pense qu’on va en voir de plus en plus dans le genre, tout comme on va voir plus de résidences à Las Vegas. »

Quelles résidences voir cette année ? Bruno Mars au Dolby Live Theatre du Park MGM Ce n’est pas la première fois que Bruno Mars propose une résidence à Las Vegas. Depuis 2016, il présente différentes versions d’un spectacle de résidence au Dolby Live Theatre, son lieu de prédilection dans la ville du vice. Pour ce 12e tour de piste de Bruno Mars, l’interprète de 24K Magic a d’abord présenté un spectacle pour le réveillon du Nouvel An, puis de la fin janvier jusqu’à la Saint-Valentin (évidemment). Le chanteur revient sur la Strip dès le mois de mai pour la suite de sa résidence, juste après y avoir présenté quelques spectacles avec son projet Silk Sonic, duo qu’il forme avec Anderson .Paak. Du 23 mai au 3 juin. Katy Perry : Play en résidence au Resorts World PHOTO KEVIN MAZUR, GETTY IMAGES, FOURNIE PAR AEG Katy Perry sur la scène du Resorts World pour sa résidence Play Katy Perry fait partie des artistes qui ont inauguré en 2021 le nouveau théâtre Resorts World. Elle sera de retour en résidence dans la salle avec son spectacle Play, une expérience « grandiose » dans la capitale du divertissement, où les costumes extravagants n’ont d’égal que les décors colorés. Les spectacles de Katy Perry ont reçu un accueil des plus positifs du côté de la critique. La « California Gurl » a même ajouté une quinzaine de dates à sa résidence pour la prolonger jusqu’à l’été. Du 15 février au 12 août Luke Bryan au Resorts World Theatre PHOTO JOHN SHEARER, FOURNIE PAR AEG Luke Bryan durant la première soirée de sa résidence au Resorts World Theatre de Las Vegas Grande vedette de la musique country, Luke Bryan est maintenant un abonné régulier de la scène du Resorts World. Le magazine spécialisé américain Billboard a qualifié le spectacle de près de deux heures d’« électrisant ». Le chanteur et ses musiciens tirent avantage de l’acoustique exceptionnelle de la salle. Des murs de lumières DEL changent la scène en un écran géant. Bryan échange avec son public. Bref, on a affaire ici, semble-t-il, à un spectacle qui exploite le modèle de la résidence à son maximum. Du 22 mars au 9 septembre Maroon 5 au Dolby Live du Park MGM PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, ARCHIVES LE SOLEIL Adam Levine, meneur du groupe Maroon 5 Maroon 5 n’est pas dans sa période la plus glorieuse (le meneur Adam Levine, montré du doigt pour avoir trompé sa femme, n’est plus aussi populaire qu’il l’a déjà été), mais le groupe se lance tout de même dans une série d’une dizaine de spectacles en résidence à Las Vegas ce printemps. Le magazine Rolling Stone a même publié un billet peu flatteur au moment de l’annonce en septembre dernier, indiquant que le groupe manquait de pertinence actuellement. Quoi qu’il en soit, Maroon 5, qui a fait paraître un album en juin 2022, maintient une bonne base d’admirateurs, qui devrait répondre présent lorsque la série de spectacles sera lancée. Du 24 mars au 7 avril, puis du 28 juillet au 12 août Usher en résidence au Park MGM PHOTO SCOTT ROTH, INVISION, FOURNIE PAR L’ASSOCIATED PRESS Usher durant l’une des représentations de son spectacle en résidence, My Way Usher ne sera pas sur la route cette année. Celui qui a fait six tournées mondiales depuis le début de sa carrière s’offre cette fois-ci le confort d’une résidence, qui s’étale sur sept mois. Son spectacle s’intitule My Way et il est présenté de mars à octobre, à des dates sélectionnées, au Dolby Live, l’une des salles qui accueillent le plus de résidences. Il avait déjà présenté ce spectacle en résidence en 2021 et 2022. Comme plusieurs autres, Usher prolonge ainsi l’expérience, qui semble fonctionner à fond de train, bien que l’artiste n’ait pas sorti de nouvel album depuis… 2016. Du 1er mars au 28 octobre