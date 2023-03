Le trio montréalais Half Moon Run lance vendredi le premier simple tiré de son album à venir. La pièce You Can Let Go est dévoilée en même temps que les dates de la prochaine tournée nord-américaine du groupe, avec des arrêts prévus à Montréal les 13 et 14 décembre.

Une nouvelle ère s’amorce pour Half Moon Run. Avec la sortie de cette nouvelle chanson, le groupe change de ton. Les couplets de You Can Let Go ont une cadence frénétique, la voix du meneur, Devon Portielje, se retrouvant plus en arrière-plan. Le refrain ramène l’essence du trio, ses habituelles harmonies vocales s’alliant à un tempo ralenti.

Réalisé par Connor Seidel (Matt Holubowski, Charlott Cardin, Elliot Maginot), la pièce enregistrée au Treehouse Studio est une exploration sonore comme le groupe n’en avait jamais tenté avant, marquée par les synthétiseurs.

La date précise de la sortie du quatrième album de Half Moon Run n’a pas encore été révélée, mais l’album est attendu dans les prochains mois.

PHOTO FOURNIE PAR HALF MOON RUN

La tournée des Montréalais s’amorcera le 1er juillet prochain avec quelques présences en festivals, avant un tour de l’Europe, qui sera suivi d’une série de spectacles en Amérique du Nord. Une prévente de billets est prévue le 7 mars, une prévente Spotify s’ouvrira le 8 mars et l’ouverture générale de la billetterie aura lieu le10 mars.

D’ici là, le groupe sera en prestation samedi pour le spectacle du Collectif 1969, dans le cadre de Montréal en Lumière. Plusieurs des artistes qui ont participé à cet album paru au printemps dernier interpréteront leurs chansons du disque, des pièces de leur répertoire et quelques reprises. Durant 1969 Live, Half Moon Run montera ainsi sur la scène du MTELUS en compagnie notamment d’Elisapie, des Sœurs Boulays, d’Elliot Maginot, de Matt Holubowski et de Claudia Bouvette.