Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

L’évènement : Nelly Arcan – La fureur de ce que je pense

Pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, Télé-Québec présente cette émission spéciale d’une heure consacrée à l’œuvre de Nelly Arcan, qui aurait fêté son 50e anniversaire de naissance dimanche dernier. On parle d’un spectacle de type « collage » dans lequel sept actrices – et pas n’importe lesquelles : Christine Beaulieu, Sophie Cadieux, Larissa Corriveau, Évelyne de la Chenelière, Julie Le Breton, Johanne Haberlin et Anne Thériault – reprennent des extraits marquants tirés des écrits de l’auteure provocante et mystérieuse, qui s’est suicidée en 2009. Les performances théâtrales sont entrecoupées d’échanges avec les comédiennes, qui commentent le propos. Une réalisation de Patricia Beaulieu et Rafaël Ouellet.

Télé-Québec, mercredi à 20 h (rediffusion vendredi à 23 h 30)

Le retour : Un gars, une fille

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Un gars, une fille

Puisque les nombreuses adaptations d’Un gars, une fille continuent d’obtenir du succès à l’étranger plus de 25 ans après l’éclosion de l’œuvre originale au Québec, personne ne devrait s’étonner que Guy A. Lepage ait décidé de ressusciter son couple fictif avec Sylvie Léonard, le temps de quatre épisodes. Après tout, la formule fonctionne toujours, car chaque fois qu’on attrape une rediffusion sur ICI Télé, on termine l’épisode avec plaisir. La bande-annonce qui circule en ligne laisse présager beaucoup plus qu’une simple virée nostalgique. Les situations auxquelles font face les personnages paraissent bien ancrées en 2023. Si Un gars, une fille réussit son retour, tous les espoirs sont permis pour La petite vie.

ICI Tou.TV Extra, dès jeudi (un épisode par semaine)

Le coup de dés : Les Oscars

PHOTO MATT SAYLES, INVISION, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS Les Oscars

À quoi ressemblera la 95e cérémonie des Oscars ? Du côté des films, tout indique qu’Everything Everywhere All at Once triomphera. Avec Jimmy Kimmel aux commandes, on prévoit un humour plus rassembleur que caustique. On sait également que Rihanna, remise du Super Bowl et toujours enceinte, chantera Lift Me Up, la pièce du film Black Panther : Wakanda Forever pour laquelle elle court la chance de remporter une statuette dorée. Quant aux invités, une chose est sûre : Will Smith n’y sera pas. Le plus récent gagnant du prix du meilleur acteur a été banni du gala jusqu’en 2033 pour avoir giflé Chris Rock en pleine cérémonie l’an dernier.

CTV et ABC, dimanche à 20 h

Le documentaire : Nothing Compares

PHOTO ANDREW CATLIN, FOURNIE PAR SHOWTIME Sinéad O’Connor dans Nothing Compares

Présenté en janvier 2022 au Festival du film de Sundance, au début d’une année foisonnante en documentaires musicaux, ce long métrage revisite la carrière de Sinéad O’Connor. La réalisatrice Kathryn Ferguson explore son époque de gloire, au tournant des décennies 1980 et 1990, alors qu’elle lançait les albums The Lion and the Cobra et I Do Not Want What I Haven’t Got, qui comprenait sa reprise de Nothing Compares 2 U de Prince. Bien entendu, le film de 90 minutes examine sa descente, qui s’amorce à l’émission Saturday Night Live, lorsqu’elle déchire, en direct, une photo du pape pour décrier les scandales d’agressions sexuelles camouflées par l’Église.

Canal D, mercredi à 21 h