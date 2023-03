Albin de la Simone

La carte du tendre

On ne s’attend pas à être surpris lorsqu’on met l’oreille à un nouveau disque d’Albin de la Simone. Plutôt à des retrouvailles avec une vieille connaissance, avec ce que cela suppose de changements liés au temps qui a passé et de familiarité. Et c’est d’autant plus vrai que son album Les cent prochaines années arrive six ans après son dernier disque de chansons, L’un de nous, paru en 2017.