Les amateurs de rock seront comblés. Après Metallica et Guns N’Roses, qui seront en concert à Montréal au mois d’août, c’est au tour de Megadeth d’annoncer son passage au Québec.

Dave Mustaine et son groupe s’arrêteront à la Place Bell de Laval le 11 mai prochain dans le cadre de la tournée Crush the World. La veille, ils seront en prestation au Centre Vidéotron, à Québec. En tout, 13 arrêts sont prévus au Canada.

« Nous sommes impatients d’amener la tournée Crush The World de Megadeth chez nos voisins du Nord », a déclaré le leader de la formation de trash metal, dans un communiqué. Bullet For My Valentine et Oni seront également de la tournée.

Des billets en prévente sont disponibles dès ce mardi sur le site du groupe, dont le 16e album, The Sick, The Dying… And The Dead !, est paru l’an dernier. La mise en vente générale des billets sera lancée ce jeudi, à 10 h.