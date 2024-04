Ramène-moi à la vie, chantait Evanescence au début des années 2000 dans l’un de leurs plus grands succès en carrière Bring Me to Life. Vingt ans plus tard, le groupe rock rappelle qu’il n’est pas mort et annonce son passage au Canada.

La tournée, qui débutera le 15 octobre à Vancouver, s’arrêtera le vendredi 25 octobre à Laval, à la Place Bell, et le samedi 26 octobre à Québec, au Centre Vidéotron. La chanteuse Amy Lee et ses complices seront accompagnés du groupe post grunge/métal Halestorm et du trio alternatif The Warning.

L’année dernière, les membres du groupe étaient également montés sur la scène du Centre Vidéotron lors du concert de Muse.

Evanescence s’est fait connaître en 2003 grâce à l’album Fallen sur lequel se trouvaient Bring Me to Life, My Immortal et Going Under. Une version remastérisée de l’opus contenant des pièces inédites a été lancée l’automne dernier pour souligner son vingtième anniversaire.

Au cours de sa carrière, la formation a sorti cinq albums studio, dont The Open Door (2004) et Evanescence (2011).

La vente des billets pour le concert au Centre Vidéotron débutera ce vendredi pour le grand public. Du côté de la Place Bell, aucune date n’avait été annoncée au moment d’écrire ces lignes.

Consultez le calendrier de la tournée