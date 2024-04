Heart, le groupe rock des sœurs Nancy et Ann Wilson, part en tournée au printemps et à l’été, avec des dates prévues à Québec et Montréal.

La Presse Canadienne

Le groupe intronisé au panthéon du rock and roll interprétera ses plus grands succès comme Magic Man et Crazy on You, mais aussi une nouvelle chanson, intitulée Roll the Dice.

La tournée commencera samedi à Greenville, en Caroline du Sud, et fera des arrêts dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Canada.

Heart sera notamment de passage à Québec le 7 août et à Montréal le 8 août.