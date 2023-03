Pour son 50e anniversaire qu’il célébrera en juillet, Rufus Wainwright s’offre tout un cadeau : un nouvel album sur lequel il réinvente des classiques folk en compagnie de nombreux artistes, dont John Legend et Sheryl Crow.

David Byrne, Nicole Scherzinger, Chaka Khan, Andrew Bird, ANOHNI, Susanna Hoffs, Van Dyke Parks et Madison Cunningham ont aussi collaboré à Folkocracy, qui paraîtra le 2 juin prochain.

L’album comprendra 15 pièces tirées du répertoire folk du monde entier. Un premier extrait auquel a participé l’autrice-compositrice-interprète Brandi Carlile, Down in the Willow Garden, vient d’être dévoilé.

« Plus je vieillis, plus j’apprécie l’importance de mes connaissances du folk qui m’ont été transmises quand j’étais enfant. […] Je me suis tourné vers l’opéra et la pop. Maintenant, je suis de retour où tout a commencé », explique Rufus Wainwright, dans un communiqué.

Une tournée nord-américaine est prévue pour accompagner Folkocracy. Les dates des concerts seront annoncées sous peu.