Voilà un des préceptes essentiels de l’œuvre de Bruce Springsteen : il ne faut jamais cesser d’avoir foi en la vie. Une promesse dont ses fans auront eu raison de ne pas douter : le Boss sera de retour au Centre Bell le 20 novembre prochain.

Si nos calculs sont exacts, le marathonien du rock cathartique visitera donc Montréal pour la première fois en 15 ans. Lors de son dernier passage au Centre Bell, le 2 mars 2008, Barack Obama n’était encore que le sénateur de l’Illinois et Clarence Clemons, fidèle saxophoniste de Bruce, brandissait toujours son instrument à la droite de son ami.

C’est à son neveu Jake Clemons qu’a été confiée, après la mort du Big Man en 2011, la mission de garder en vie les mythiques solos de Born to Run et Jungleland. Le jeune musicien américain, qui vit dans les Laurentides avec sa conjointe québécoise, aura donc enfin l’occasion de monter sur une scène montréalaise en compagnie de son vénérable patron – notre patron à tous.

PHOTO CHRIS O’MEARA, ASSOCIATED PRESS Le Québécois d’adoption Jake Clemons et Bruce Springteen à Tampa le 1er février dernier

La controverse des billets à 5000 $

La réputation immaculée de Springsteen en prenait plein la gueule en juillet dernier, alors qu’étaient mis en vente, selon un principe de tarification dynamique, les billets de la portion inaugurale de cette première tournée avec le E Street Band depuis 2017.

Le prix invraisemblable de certains sièges – jusqu’à 5000 $, selon le New York Times – jurait, pour le moins, avec la réputation d’allié des gagne-petit que trimballait depuis toujours le septuagénaire dans la poche arrière de son jean délavé.

Dans un rare exercice de transparence, Ticketmaster s’était défendu par voie de communiqué de ne permettre l’accès à ses spectacles qu’aux poches les plus profondes. Selon le géant du divertissement, les billets répondant à une tarification dynamique ne représentaient qu’une minorité des places disponibles pour ces performances du chanteur. Ainsi, 88,2 % des sièges de cette première partie de sa tournée auraient été vendus à des prix fixes allant de 59,50 $ à 399 $ (avant frais de service), et 1,3 % des billets auraient dépassé les 1000 $.

Questionné à ce sujet par le magazine Rolling Stone en novembre dernier, l’interprète de Dancing in the Dark expliquait qu’il demande traditionnellement à son équipe de jeter un œil à ce que ses pairs exigent comme tarifs, puis de fixer les siens un petit peu plus bas. « Mais cette fois-ci, nous avons 73 ans, et j’ai voulu faire ce que tous les autres font. »

Il ajoutait du même souffle que le monde de la billetterie est désormais aussi difficile à comprendre (« confusing ») pour les artistes que pour les spectateurs, et jurait que la majorité de ses billets sont « totalement abordables ».

evenko n’a pas été en mesure de préciser mardi si la mise en vente des billets montréalais épousera un principe de tarification dynamique.

Comment se procurer des billets ?

Afin de se procurer des billets pour le concert du 20 novembre à Montréal, il est d’abord nécessaire d’obtenir sur le site de Ticketmaster le statut de « Fan certifié », une procédure simple qui, selon l’entreprise, « aide à filtrer les acheteurs qui cherchent à revendre des billets et à distribuer plus de billets aux fans qui vont assister au spectacle ».

Il faut ensuite, avant le 19 février à 23 h 59, remplir un formulaire dans lequel vous pourrez choisir trois spectacles auxquels vous souhaitez assister, parmi la vingtaine de dates américaines et canadiennes à l’agenda cet automne. En plus de Montréal, Bruuuuuuce (comme l’appellent ses disciples) passe aussi par Toronto les 14 et 16 novembre et par Ottawa le 18.

Les fans sélectionnés par cette mystérieuse loterie recevront le 21 février au soir un code leur permettant d’accéder à la vente des billets qui, elle, aura lieu dans les jours suivants.

La tournée de Bruce Springsteen s’amorçait le 1er février à Tampa, lors d’une soirée chargée en émotions, regroupant pas moins de 18 musiciens et entremêlant certaines de ses chansons les plus marquantes à plusieurs autres tirées de ses albums Letter to You (2020) et Only the Strong Survive (2022). Son spectacle de vendredi dernier à Dallas aura duré pas moins de 2 heures et 50 minutes.