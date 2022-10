Une place au Centre Bell pour le concert de Blink-182 coûte de quelques centaines à quelques milliers de dollars. Après Depeche Mode, Stromae, Arctic Monkeys ou Rage Against the Machine, ce n’est que le plus récent exemple des tarifs faramineux exigés pour des billets de spectacles en vente sur Ticketmaster. La légalité des pratiques de l’entreprise américaine est remise en question devant les tribunaux. Surtout, les fans en colère dénoncent l’immoralité de son modèle d’affaires, basé sur la tarification dynamique et la revente.



Marissa Groguhé La Presse

Le problème avec Ticketmaster

La tournée du trio punk Blink-182 fait grand bruit pour de mauvaises raisons, soit les prix exorbitants demandés aux fans pour assister à son retour sur scène. Le 17 octobre, jour de la mise en vente du concert au Centre Bell, on demandait jusqu’à 13 000 $ pour des billets de revente et plus de 1000 $ pour des billets en vente ordinaire.

PHOTO JACK DEMPSEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mark Hoppus, de la formation Blink-182, a chanté son succès All The Small Things au domicile de l’Avalanche du Colorado le 12 octobre dernier.

Les places les moins chères pour ce concert très attendu, dans les toutes dernières sections de l’aréna, se vendaient à plus de 200 $. Les fans du groupe, à Montréal et ailleurs, n’ont pas tardé à manifester leur irritation face à cette situation. Pour faire un pied de nez à ce concert de Blink-182, les propriétaires de la salle Turbo Haüs de la rue Saint-Denis ont lancé leur propre évènement, gratuit, le soir même du passage du groupe au Centre Bell. Des groupes spécialisés dans les reprises (cover bands) viendront jouer les grands succès du trio.

PHOTO NINON PEDNAULT, ARCHIVES LA PRESSE Blink-182 au festival de musique rock de Montebello en juin 2016

Des prix astronomiques, des fans mécontents CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Le prix de certains billets pour le concert de Blink-182 au Centre Bell dépassait les 5000 $ quelques heures seulement après la mise en vente.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER La plupart des places offertes tout juste après l’ouverture de la billetterie étaient des billets en revente. Plusieurs centaines de dollars étaient demandés pour chaque siège.

CAPTURE D’ÉCRAN DE TWITTER « Hé @TMFanSupport @Ticketmaster, cette tarification dynamique pour les sièges Platine est une escroquerie, clame un mélomane. J’ai essayé d’acheter des billets pour Blink-182 à Montréal à chaque prévente depuis trois jours et chaque billet coûte de 500 à 900 $. C’est fou. Comment pouvez-vous juger que c’est correct ? »

CAPTURE D’ÉCRAN DE TWITTER « Je ne devrais pas avoir à choisir entre acheter un billet de Blink-182 dans la fosse et payer mon loyer », tweetait un fan.

CAPTURE D’ÉCRAN DE TWITTER « Je n’ai manqué aucun spectacle de Blink-182 depuis le Warped Tour de 1999. Des billets à 1000 $ ? Ça me coupe le souffle. Où sont leurs racines punk ? », demandait un inconditionnel.

CAPTURE D’ÉCRAN DE TWITTER « Pourquoi est-ce que le prix de chaque siège ou d’une place debout était différent lors de la prévente de Blink-182 ? », demandait un fan.

CAPTURE D’ÉCRAN DE TWITTER « Ces prix sont hors de contrôle », clamait une admiratrice de Blink-182. 1 /7













Inaccessible pour le « commun des mortels »

Philippe Larocque a eu un choc lorsqu’il a cherché, au début du mois d’octobre, à se procurer des billets pour le spectacle de Depeche Mode au Centre Bell. Le lendemain de la mise en vente officielle, il s’est heurté à un mur : la plupart des places libres se vendaient à plusieurs centaines de dollars. Certaines atteignaient plus de 2500 $.

Jusqu’à plus de 2500 $ pour Depeche Mode CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Le plan de la billetterie pour le concert de Depeche Mode au Centre Bell, le lendemain de la mise en vente. Les billets se détaillaient jusqu’à plus de 2500 $.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Un billet ordinaire avec « vue partiellement obstruée » coûtait près de 250 $.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Trois rangées plus bas, un billet « platine » coûtait 200 $ plus cher. Il s’agissait aussi d’un siège avec « vue partiellement obstruée ».

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Douze sièges à côté, un billet avec vue partiellement obstruée en revente était affiché à 585,58 $. 1 /4







« J’aurais envie d’y aller, mais je n’aurais pas pu m’acheter des billets à ces prix-là. Deux mois de loyer pour un show, ça n’a pas de bon sens », nous dit ce mélomane, qui est aussi membre de l’agence artistique et label Mothland.

PHOTO BRITTA PEDERSEN, ASSOCIATED PRESS Martin Gore et Dave Gahan, de la formation britannique Depeche Mode

S’agissait-il de forfaits VIP ? Pas du tout. Des places « platines » à plus de 400 $, que Ticketmaster qualifie comme « les meilleurs billets », sont même accompagnées d’une mention « vue partiellement obstruée ».

« Tout ça rend les billets inaccessibles pour le commun des mortels, commente Philippe Larocque. Ça ne peut plus être une sortie ordinaire d’aller voir un show, ça devient un luxe. »

La tarification dynamique

À Montréal, les billets pour les évènements présentés au Centre Bell, à la Place des Arts, au MTELUS ou au Théâtre Corona sont tous vendus par Ticketmaster. La plateforme offre un service de billetterie simple à utiliser, tant pour les salles que pour les acheteurs. Mais derrière ce système a priori efficace, Ticketmaster a établi des règles du jeu qui ne sont pas toujours bénéfiques aux fans de spectacles...

PHOTO JULIEN DE ROSA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le chanteur belge Stromae était à la Semaine de la mode de Paris le 4 octobre dernier.

La Presse a consulté pendant plusieurs semaines les prix de billets pour des concerts populaires à Montréal, soit ceux de Stromae (quatre spectacles en novembre prochain), d’Arctic Monkeys, de Depeche Mode et de Blink-182. La fluctuation des prix est flagrante. Cela est dû à la tarification dynamique.

4 heures et 300 $ de différence CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Prix d’un billet platine en admission générale le 17 octobre, à midi : 917,25 $.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Prix d’un billet platine en admission générale le même jour, à 16 h 30 : 578,59 $.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Prix d’un billet platine en admission générale trois jours plus tôt, le 14 octobre : 750,79 $. 1 /3





Ticketmaster propose ainsi des sièges « platines », décrits sur sa billetterie comme « des billets dont le prix varie en fonction de la demande ».

On peut lire sur le site de l’entreprise que « le programme officiel de sièges Platines de Ticketmaster permet une tarification basée sur le marché (ajustement des prix en fonction de l’offre et de la demande) pour les billets d’évènements en direct, de la même manière que les billets d’avion et les chambres d’hôtel sont vendus ».

« C’est un système qui cherche à optimiser les profits de la firme », explique Yany Grégoire, professeur de marketing à HEC Montréal, de la chaire de commerce Omer DeSerres. « La tarification dynamique est très établie depuis la fin des années 1990, le début des années 2000. Des algorithmes sont créés pour que le prix change selon la demande. »

Le même billet, 450 $ de différence CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Pour le spectacle de Stromae, un billet ordinaire, debout au parterre, est vendu 118,50 $.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Pour un billet identique en tous points, mais identifié « platine », Ticketmaster demande 578,02 $.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Les billets de la section 335 pour le concert de Stromae le 14 décembre sont vendus 70,50 $.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Les billets de la même section pour le vendredi 25 novembre, où la demande est plus forte, coûtent 198,90 $. 1 /4







Des sièges contigus, 500 $ de différence CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Pour le spectacle d’Arctic Monkeys au Centre Bell, le siège 7, de la rangée EE, dans la section 114, était vendu, le jour de la prévente, à 147 $, frais inclus – un prix qui avait déjà augmenté par rapport aux prix initiaux, malgré l’absence de certification « platine ».

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Pour un billet « platine », au siège 17 de la rangée EE, dans la section 113, il en coûtait 370,23 $. Six sièges seulement séparent ces deux places, pour une différence de prix de 223 $.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Dans la section 124, le siège « platine » 4 de la rangée BB est vendu 417,87 $.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Une rangée plus haut, les sièges 5 et 6 de la rangée CC, en revente, coûtent 150 $ de plus chacun.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Les sièges 7 et 8, également en revente, sont 947,44 $. Les personnes assises à ces sièges auront déboursé 529,57 $ de plus que ceux assis juste à côté. 1 /5









« C’est un phénomène assez récent dans le paysage, on en est aussi à le démêler, affirme Ève Paré, directrice générale de l’ADISQ. Ce qu’on observe, et ce n’est pas scientifique, c’est que pour les grosses productions en tournée mondiale qui viennent à Montréal, pour lesquelles la demande est très, très forte, on en profite pour aller chercher un surplus. »

Dans un courriel à La Presse, un représentant de Ticketmaster indique que « les organisateurs de l’évènement décident la façon dont ils veulent que leurs billets soient vendus, Ticketmaster les aide à exécuter ».

Alors que le marché de la revente est une industrie de plus 10 milliards de dollars depuis quelques années, les artistes et les équipes ont perdu ces revenus au profit des revendeurs qui ne sont pas investis dans le bon déroulement de l’évènement. Les organisateurs d’évènements se sont tournés vers une tarification basée sur le marché pour récupérer ces revenus perdus. Un représentant de Ticketmaster

« Il s’agit d’un changement important nécessaire pour maintenir le dynamisme et la créativité de l’industrie de la musique live alors que les artistes et leurs équipes dépendent de plus en plus des tournées », ajoute-t-il.

Experte en marketing des industries culturelles, Johanne Brunet confirme que le modèle d’affaires de l’industrie de la musique s’est inversé : ce sont maintenant les spectacles qui permettent aux artistes de rentabiliser leurs activités. Dans ce contexte, la professeure à HEC Montréal ne s’oppose pas à un système où le prix des billets répond à la dynamique de l’offre et de la demande. À une condition : que l’artiste bénéficie de cette hausse de prix, ce qui n’est pas tout à fait clair en ce qui concerne Ticketmaster.

L’entreprise américaine n’indique d’ailleurs nulle part comment le revenu est redistribué entre les différentes parties. Elle n’a pas répondu à nos questions à ce sujet lors de nos échanges.

Par ailleurs, pour les artistes locaux, l’utilisation de la tarification dynamique est extrêmement rare. « Aucune salle qui utilise Ticketmaster ne m’a jamais proposé ça », témoigne Benjamin Phaneuf, qui produit les spectacles de Louis-José Houde, Sam Breton et François Bellefeuille.

La billetterie qui accueille les revendeurs

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Spectacle de Stromae au Centre Bell en juin 2014

Ticketmaster exploite son propre système de revente depuis 2018. Sur son site, tout le monde peut mettre en vente des billets achetés sur sa plateforme, que ce soit un fan qui ne peut plus aller à un concert ou un revendeur aguerri qui gagne sa vie en achetant et en revendant des places par dizaines.

Achats groupés

Lorsque l’on surveille la billetterie pour les spectacles de Stromae au Centre Bell, une chose saute aux yeux : la vaste majorité des billets en revente est constituée de sièges contigus, parfois sur plusieurs rangées adjacentes.

Autre indice d’achats groupés : lorsque nous avons tenté d’acheter des billets de la section FF, l’option offerte était de se procurer les sièges 1 à 14, tous au même prix, fixé par un même vendeur (il est possible de les acheter dans une transaction unique). Un schéma similaire était observable pour les concerts de Depeche Mode et d’Arctic Monkeys.

Des rangées entières offertes en revente CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Pour le spectacle de Stromae le 26 novembre, dans la section 333, les rangées BB, CC, DD EE et FF étaient toutes en « revente certifiée » lorsque nous avons consulté la billetterie le 28 septembre. Dans la rangée FF, les sièges 1 à 14 sont tous mis en vente en même temps.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Des îlots de sièges sont affichés en revente, indice d’achats de masse de revendeurs professionnels.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE DE TICKETMASTER Des îlots de sièges sont affichés en revente, indice d’achats de masse de revendeurs professionnels. 1 /3





Pour laisser la place aux « vrais fans », Ticketmaster se targue de proposer son système de Fan certifié, qui offre à un nombre limité de clients, choisis au hasard, un accès avant l’heure à la billetterie pour un spectacle. On ne sait toutefois pas le nombre de « fans certifiés » acceptés dans la prévente ni même si ce nombre est inférieur à la quantité de billets offerts.

PHOTO ALEXIS AUBIN, ARCHIVES LA PRESSE Alex Turner, chanteur du groupe Arctic Monkeys, en spectacle à l’édition 2018 du festival de musique Osheaga

Rien n’empêche un revendeur de s’inscrire à la liste d’envoi pour obtenir un code de prévente, il suffit d’avoir une adresse courriel. La Presse a fait la démarche pour le spectacle d’Arctic Monkeys du Centre Bell. La limite de billets pour ce spectacle était de six. Nous aurions pu y créer une multitude de comptes, associés à différentes adresses courriel. En utilisant plusieurs comptes, il est possible pour les revendeurs, grâce à cet espace pour les « fans », de se procurer des billets avant tout le monde, à des prix plus stables.

Les revendeurs sont des gens qui achètent des billets chaque semaine, qui connaissent très bien les règles utilisées et savent donc à quel moment et à quel endroit les prix vont être moins chers. Ils mettent la main sur les billets et les revendent beaucoup plus cher plus tard. Yany Grégoire, professeur de marketing à HEC Montréal, de la chaire de commerce Omer DeSerres

Autre facilitateur à la revente : la garantie d’anonymat. Aucun nom ni adresse ne sont liés à l’individu qui met ses billets en vente par l’entremise de la plateforme Ticketmaster. Impossible de suivre la trace d’un billet ou de savoir si un seul individu (ou un robot) en a acheté un très grand nombre. À ce sujet, l’entreprise assure à La Presse qu’elle investit « des millions dans les technologies de lutte contre les “bots” et [qu’elle déploie] des équipes pour protéger les vrais fans et leur donner un accès équitable aux billets lors de la mise en vente ».

L’option de permettre la revente n’est pas toujours offerte pour un spectacle – elle n’existe pas pour le concert de Muse au Centre Bell le 14 mars prochain.

Les promoteurs non coupables

« Les promoteurs, diffuseurs et artistes n’ont rien à voir avec ce problème [de tarification dynamique et de revente]. Ils doivent faire affaire par contrat avec la billetterie de la salle dans laquelle leur spectacle aura lieu », explique un membre bien au fait du fonctionnement de l’industrie du spectacle, qui souhaite garder l’anonymat pour ne pas se mettre à dos le « géant » Ticketmaster. « Leur rôle se résume à déterminer le prix des billets, la date de mise en vente et à mettre en place une bonne stratégie de communication. Peu importe le prix payé par le consommateur au bout du compte, le promoteur recevra la somme déterminée par le prix affiché du billet. »

Celui-ci affirme que les artistes, agents et producteurs « enragent » de voir des billets se vendre au double du prix qu’ils ont déterminé « sans toucher un cent de cette plus-value ».