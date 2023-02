Deux entreprises québécoises ont un rôle à jouer dans le succès de la résidence d’Adele au Colosseum du Caesars Palace. L’une, Scéno Plus, a conçu la mythique salle où se produit la chanteuse. L’autre, Solotech, a assuré tout le volet vidéo de la production.

(Las Vegas, Nevada) Lorsque les lumières s’éteignent au Colosseum et qu’Adele monte sur scène, l’attention des spectateurs se porte aussitôt sur l’image de la chanteuse diffusée sur des écrans déployés du sol au plafond sur toute la largeur de la salle. Cet effet époustouflant est l’œuvre d’une entreprise québécoise, Solotech, choisie par Adele pour la gestion de la technologie vidéo de sa résidence.

Le spectacle que la chanteuse britannique présente en résidence depuis novembre dernier est ainsi le fruit d’un travail d’équipe entre des collaborateurs et des employés de Solotech, firme québécoise spécialisée en audiovisuel et en technologie du divertissement.

Ian Woody Woodall, directeur des projets spéciaux chez Solotech, a supervisé toute la conception technique vidéo pour le concert. Il s’est assuré de concrétiser la vision souhaitée par Adele et son directeur de production, Paul English, grâce aux meilleurs outils technologiques.

« Le spectacle d’Adele est élégant. Il y a beaucoup de technologie à l’œuvre, mais c’est authentique et intelligent. Avec les écrans, le travail de caméra, les projections et les lumières DEL, le résultat est chaleureux, raconte Woody. C’est l’équivalent du sentiment qu’on a en écoutant une chanson sur vinyle plutôt que sur Spotify ! »

Durant ces soirées, qui se poursuivent jusqu’à la fin de mars, Adele est souvent seule ou avec son pianiste sur la scène de 2000 m⁠2. Des choristes l’accompagnent à l’occasion. Des musiciens viennent s’ajouter. La scénographie évolue au fil du concert, mais une constante demeure : sur la scène et de chaque côté de la salle, d’immenses écrans et un mur DEL permettent des effets visuels renversants, par la diffusion de vidéos ou la projection en simultané du spectacle.

« Avant, la vidéo, c’était simplement un outil pour que les gens assis au fond puissent voir ce qui se passait sur la scène, mais plus maintenant », décrit Max Gabriel, gestionnaire du service de vidéo de Solotech, lors de notre visite des bureaux et de l’entrepôt de l’entreprise, à Las Vegas. « Grâce aux avancées technologiques, c’est devenu une partie prenante du spectacle, une forme d’art en soi que l’on retrouve dans toutes les grandes productions. On ne peut pas changer de décor entre chaque morceau, mais on peut changer le contenu vidéographique. »

Des JO de Montréal à Harry Styles

Solotech a fourni les projecteurs, le mur vidéo DEL et des ordinateurs pour cette résidence baptisée Weekends With Adele. Ses employés exploitent l’équipement durant les représentations. Bref, sa signature est partout.

Si le grand public ne connaît pas forcément cette firme québécoise, sa réputation n’est plus à faire dans le milieu du divertissement. Fondée à la fin des années 1970 à Montréal, l’entreprise dont le premier contrat a été la gestion du système audio des Jeux olympiques de 1976 a continué de se développer dans la location d’équipement et a ajouté les services d’éclairage puis de vidéo, du multimédia, et des nouvelles technologies. Son travail sur les projets du Cirque du Soleil et de Céline Dion, dans les années 2000, a largement participé à son développement international.

Solotech compte parmi ses clients Harry Styles, The Weeknd, Stromae, Elton John, Lady Gaga, Katy Perry, Luke Bryan et Carrie Underwood. L’une des tournées majeures de l’année à venir, Eras de Taylor Swift, lui a aussi été confiée. « On travaille du côté de l’événementiel, des productions live, comme avec Adele, mais aussi au niveau des intégrations de systèmes audiovisuels dans les installations permanentes, pour certains des plus grands projets au monde, dit Martin Tremblay, PDG de Solotech. Ce sont deux industries distinctes qui coexistent depuis toujours [chez Solotech], ce qui nous permet de nous démarquer. »

Au moment de la visite de La Presse à l’entrepôt de Solotech, des éléments scéniques de la tournée d’Harry Styles étaient en train d’être nettoyés et testés. « Son équipe était là il y a quelques jours pour préparer son retour sur la route, explique Max Gabriel. Il fait quelques shows à Los Angeles en ce moment et il part ensuite vers l’Australie, l’Asie et l’Europe. On doit s’assurer que tout le stock est prêt à repartir. »

Plus loin, un espace est réservé à l’entreposage des éléments scéniques de la résidence de Carrie Underwood. Au fond de l’immense entrepôt, d’autres travailleurs remplissent les malles de transport qui seront apportées au Resorts World pour le spectacle en résidence de Luke Bryan.

Quand Solotech rencontre Adele

Quelques mois plus tôt, c’était les préparatifs pour la résidence d’Adele au Colosseum qui animaient l’entrepôt de Solotech. Cette série de spectacles marque le retour sur scène de la populaire chanteuse après plus de cinq ans d’absence. La Britannique avait dû renoncer à présenter ses Weekends With Adele au début de l’année 2022, le spectacle n’étant pas prêt à temps. Solotech était déjà impliquée dans la production à l’époque.

Avant de retourner à ce projet, Adele avait pris une pause de plusieurs mois, puis fait son retour à l’été 2022 pour deux concerts au Hyde Park de Londres, à l’occasion du festival British Summer Time. « J’étais sur place avec Solotech pour fournir l’audiovisuel du festival, raconte Ian Woodall. Comme Adele n’avait pas fait de spectacle depuis un certain temps, nous étions tous très concentrés sur l’ensemble des éléments de la production pour que sa prestation se passe parfaitement. Nous les avons rendus plus à l’aise en les aidant à offrir le concert qu’ils voulaient. Nous faisions partie du spectacle, nous n’étions pas seulement les fournisseurs du matériel. Et les conversations se sont développées naturellement. On nous a parlé du retour à Las Vegas, on nous a proposé de travailler sur la résidence… »

L’aventure avec Adele pouvait commencer pour de bon.

Ce qui nous motive, mes collègues et moi, c’est l’impératif. Dans notre industrie, les portes ouvrent à 19 h, le spectacle commence à 20 h et tout le monde se fout des problèmes que tu peux rencontrer. Il faut que ça se passe. Ian Woodall, directeur des projets spéciaux chez Solotech

L’équipe technique doit avoir toute la confiance des artistes. Au-delà de la performance, le bon déroulement des spectacles repose sur ses épaules. Adele le sait et valorise ce travail, affirme Woody. Pour elle, chaque détail compte. « Elle apprécie les suggestions, dit-il. Et pendant nos répétitions au Colosseum pendant deux semaines, elle était là tous les jours. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Vincent Berthiaume-Bergé, vice-président et chef des opérations, et Olivier Berthiaume-Bergé, président et chef de l’exploitation de Scéno Plus

Habiter le Colosseum

Derrière la conception de la salle qu’ont choisie Adele et son équipe pour sa résidence, le Colosseum du Caesars Palace, il y a Scéno Plus, une autre firme fondée au Québec.

Le mythique théâtre de 4300 sièges a une aura de légende. C’est là que s’est produite Céline Dion pendant une décennie. Madonna, Elton John, Mariah Carey, Cher ou Shania Twain y ont également installé leurs résidences au fil des années. Vingt ans exactement après son inauguration, au tour d’Adele d’y présenter son spectacle pendant cinq mois. « Cette salle a de l’âge, mais une réputation aussi. Ça veut dire quelque chose de jouer au Colosseum », observe Olivier Berthiaume-Bergé, président et chef de l’exploitation de Scéno Plus.

En 2019, après le départ de Céline Dion du Colosseum, Scéno Plus a travaillé à la modernisation des lieux. Une cure de jouvence qui a exigé sept mois de travail et qui explique également qu’une vedette comme Adele s’y installe. « Tous les équipements scéniques ont été revus et corrigés, parce que la technologie a évolué. Ça datait de 15 ans et on n’avait pas pu y toucher parce que Céline y performait depuis des lustres, raconte Olivier Berthiaume-Bergé. Pour ce qui est du son, des installations, des espaces destinés aux artistes, c’est une super bonne salle. »

Les fauteuils ont été changés, le design intérieur a été raffiné, une refonte de la section VIP a eu lieu et un ascenseur a été ajouté au pied de la scène pour créer une section où les spectateurs peuvent être debout (selon la volonté de configuration des artistes).

Le Colosseum a été l’un des premiers projets majeurs à Las Vegas de Scéno Plus, qui s’est d’abord implantée dans la ville du vice grâce à sa collaboration avec le Cirque du Soleil. Déjà à l’époque, il était important pour l’entreprise de réfléchir non seulement au confort des spectateurs, mais aux meilleurs moyens d’outiller les artistes et les techniciens, expliquent Olivier et Vincent Berthiaume-Bergé, vice-président et chef des opérations.

Depuis sa fondation en 1985, Scéno Plus a conçu plus de 200 salles de théâtre et de spectacle dans le monde, dont la nouvelle salle du Resorts World, à Las Vegas, où Céline Dion devait lancer sa nouvelle résidence. Katy Perry, Carrie Underwood et Luke Bryan ont pris le relais de la diva de Charlemagne dans cette salle qui amène l’expertise de Scéno Plus encore plus loin.

Solotech en bref Fondation : 1976 Nombre d’employés : plus de 2000 Projets marquants : résidences de Céline Dion, Adele, Katy Perry ; tournées de Lady Gaga, Harry Styles, Taylor Swift, The Weeknd, Cirque du Soleil ; festivals Osheaga, Igloofest