Au Centre Bell, il n’est pas rare de voir des enfants assister aux spectacles des Stromae et autres artistes aimés des petits. Qu’en est-il dans de plus petites salles et les bars, où la consommation d’alcool est permise ? Peut-on y emmener des enfants ? Est-ce une bonne idée de le faire ?

La musique fait partie intégrante de la vie de l’animatrice et autrice Melissa Maya Falkenberg. Et, par la bande, de celle de son garçon et de sa fille – âgés de 5 et 10 ans. Il était donc tout naturel pour elle de les emmener voir des spectacles ou fréquenter des festivals. « Que ce soit dans la rue, des trucs complètement improvisés, des festivals, de petites ou grosses salles, ce sont des expériences incroyables autant pour les enfants que pour les parents », estime-t-elle.

L’envie de transmettre son amour de la musique à sa progéniture est le même pour Yanick Tremblay, amateur de musique métal. Celui qui faisait autrefois partager sa passion en écrivant dans Voir, Music Universe et Bang Bang a souvent emmené son garçon de 13 ans et sa fille de presque 15 ans à des concerts. À 2 mois, Raphaëlle a même vécu son baptême musical à la toute première édition d’Heavy Montréal. Si ses goûts se sont développés au fil des ans, Renaud a appris à aimer le métal comme son père. Les spectacles père-fils sont fréquents, environ toutes les trois semaines. Raphaëlle va davantage voir des spectacles avec sa mère. Elle a vu Les Louanges six fois !

PHOTO MICHELLE GAGNÉ, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MELISSA MAYA FALKENBERG Melissa Maya Falkenberg et sa fille au Centre PHI lors d’un lancement d’album de Jason Bajada en février 2016

Ne pas forcer les choses

Jeunes, les enfants accompagnent évidemment leurs parents à des spectacles sans trop se poser de questions. « Ils ne pensent pas à ça », estime Melissa Maya Falkenberg, qui affirme que sa fille adore Cœur de pirate sans toutefois rêver de la voir sur scène.

Ce désir de voir et d’entendre des artistes dont ils apprécient la musique vient habituellement plus tard. « De 0 à 10 ans, ils venaient avec papa et maman. Mais à partir de 10 ans, c’était des demandes, surtout de la part de mon garçon. Ça n’a jamais été forcé. Je n’emmène pas mon enfant pour que ça ait l’air cool. Il avait le goût de venir, il écoute de la musique à la maison », dit Yanick Tremblay.

Mis à part dans les amphithéâtres comme le Centre Bell, les enfants sont plus rares dans les salles de spectacle. Les parents savent-ils qu’ils ont le droit d’y emmener leurs petits ? « Quand il y a un show que je veux voir, souvent, je téléphone et demande si les enfants peuvent venir, raconte Melissa Maya Falkenberg, autrice de Rock’n’Miaou – Les légendes du rock racontées aux enfants. Par exemple, au bar Le Quai des Brumes, pour le Winston Band, ils m’ont dit : “On va faire un show un peu plus tôt vers 18 h pour les familles.” Si je n’avais pas téléphoné, je n’aurais pas eu l’info. »

Le MTelus, le Corona, le Club Soda, La Tulipe, le Théâtre Fairmount et plusieurs autres détiennent des permis d’amphithéâtre, ce qui leur donne le droit d’accueillir les enfants lors de spectacles classés « admission générale ». Ils sont toutefois refusés lors des spectacles « 18 ans et plus ». Des restrictions déterminées par les producteurs et organisateurs des évènements.

« Soit c’est une question de contenu du spectacle, comme du contenu qui se veut vulgaire ou provocateur, soit c’est une question d’heure de l’évènement. Lorsqu’il se termine après minuit, nous le considérons comme un évènement 18 ans et plus, pour une question de sécurité », indique par courriel Roxane Perreault, directrice de la billetterie du Club Soda.

PHOTO MIHAELA PETRESCU, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE YANICK TREMBLAY Yanick Tremblay et son fils lors du spectacle de Cannibal Corpse, Dark Funeral, Immolation et Black Anvil au MTelus en novembre dernier

Des limites à ne pas franchir ?

Tous les spectacles sont-ils appropriés pour les enfants ? Yanick Tremblay estime que si tout est bien expliqué par les parents, il n’y a pas vraiment de limites. Ses enfants sont au courant qu’il s’agit de fiction, que « ce n’est pas un style de vie ». « Et le genre de métal que j’écoute n’est pas scatologique. Il y a des paroles explicites, mais rien de dérangeant. »

« Il n’y a pas un show que je n’irais pas voir avec eux. Par contre, je ne suis pas niaiseuse : c’est leur sécurité avant tout », assure Melissa Maya Falkenberg en racontant avoir assisté au spectacle des Vulgaires Machins en novembre dernier et avoir dû se mettre un peu en retrait avec son conjoint en raison d’une foule survoltée.

Celle qui ne s’est jamais sentie jugée ou n’a jamais senti que les gens trouvaient bizarre qu’elle entraîne ses enfants dans ses virées musicales éprouve un grand bonheur à transmettre sa passion à ses enfants. D’autant plus qu’ils peuvent vivre et comprendre certaines choses comme l’effet de la musique sur le public, la proximité avec l’artiste, sa personnalité en spectacle, la symbiose avec les musiciens et, bien sûr, l’ambiance de la soirée. « Aller voir un concert avec mon enfant ou mes enfants, et que tout se passe bien, fait partie de mes plus beaux moments avec eux. »