Il y a 25 ans, en janvier 1998, la tempête de pluie verglaçante plongeait les Québécois dans le noir et dans un chaos dantesque. Au-delà des énormes conséquences sur l’économie et la société, le verglas est entré dans la culture populaire du Québec. En voici quelques exemples.

Jean-Marc Parent

Le thème du verglas allait de soi pour l’humoriste Jean-Marc Parent, originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, ville du triangle noir, et connu pour son célèbre « Flash tes lumières ». Or, M. Parent a effectivement été sinistré durant près de 30 jours. Il a fait son numéro pour la première fois à la base militaire de Saint-Jean pour les membres des Forces armées et les travailleurs d’Hydro-Québec. Il a pu improviser en puisant sur ce qu’il avait vécu avec sa famille et ses amis. Il a par la suite présenté ce numéro pour la télévision lors d’un gala Juste pour rire. On trouve des vidéos de ce numéro sur YouTube.

Neighborhood #3 d’Arcade Fire

IMAGE TIRÉE DE LA VIDÉO Neighborhood #3 (Power Out), d’Arcade Fire

Pièce de l’album Funeral sorti en 2004, Neighborhood #3 (Power Out) du groupe montréalais Arcade Fire aurait été inspirée du grand verglas. Les premières paroles se lisent ainsi : I woke up with the power out / Not really something to shout about / Ice has covered up my parents hands / Don’t have any dreams don’t have any plans. On ne trouve pas de références directes à Montréal ou au Québec dans ce texte. Par ailleurs, la chanson a été transposée dans une vidéo d’animation aux allures de film noir et catastrophique à voir sur Vevo et YouTube.

Le projet jamais fait

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’écrivain et scénariste Jacques Savoie

Au printemps 2014, le réalisateur Sylvain Archambault avait bon espoir de pouvoir amorcer à l’automne le tournage d’un long métrage sur le verglas. Le scénario, signé Jacques Savoie, avait été remanié à partir d’un projet de série. Pour diverses raisons, le film n’a jamais vu le jour. Un autre projet de série a été esquissé mais ne s’est pas non plus concrétisé. Depuis, Sylvain Archambault s’est retiré de la vie publique à la suite d’allégations de comportements inconvenants. Quant à Jacques Savoie, il rêve toujours de voir le projet se réaliser.

SODEC : quatre financements

IMAGE FOURNIE PAR LA DISTRIBUTRICE DE FILMS Triangle de glace, de Marie-Noëlle Moreau Robidas

La SODEC n’avait pas financé le projet de MM. Archambault et Savoie. Mais l’organisme a depuis apporté son soutien, que ce soit au financement du scénario, à la production (tournage) ou en crédits d’impôt, à quatre projets. Ce sont L’enfant du verglas de Jean-Marc Piché, Triangle noir de Marie-Noëlle Moreau Robidas (court métrage d’animation sorti en 2022), le long métrage jeunesse Mr. Freeze et Allumette de Martin Cadotte et Verglas 98, documentaire animé par Étienne Boulay qui sera présenté le samedi 7 janvier, à 20 h, sur Historia.

Symphonie de la tempête de verglas

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MAXIME GOULET Maxime Goulet

Commandée par l’Orchestre classique de Montréal et d’autres partenaires, la Symphonie de la tempête de verglas a été composée par le Montréalais Maxime Goulet pour commémorer les 25 ans de cet évènement. La création officielle aura lieu le 20 juin 2023 à la Maison symphonique. L’œuvre se décline en quatre mouvements associés à des aspects de cette crise : tourmente, chaleur, noirceur et lumière. Deux mouvements ont été présentés en concert en 2021 à Laval et à Houston. Après Montréal, la symphonie doit être présentée le 11 novembre 2023 à Sherbrooke et le 18 novembre 2023 à Trois-Rivières. On peut voir des extraits sur YouTube.

L’album Verglas de Sienna Dahlen

IMAGE TIRÉE DE LA PAGE BANDCAMP DE SIENNA DAHLEN L’album Verglas, de Sienna Dahlen

Québécoise ayant grandi à Dawson Creek, dans le nord de la Colombie-Britannique, l’autrice-compositrice-interprète Sienna Dahlen connaît bien le froid. « Le thème hivernal est très présent dans ma musique », nous dit l’artiste qui, en 2012, a sorti l’album Verglas inspiré par les évènements de 1998 et par la mort de la chanteuse Lhasa de Sela survenue le 1er janvier 2010. « Lhasa est morte à minuit alors que du verglas tombait sur Montréal, poursuit Mme Dahlen, qui enseigne à l’Université Concordia. Personne ne la savait malade. Deux mois plus tôt, je l’avais vue en spectacle à Paris. » La chanson éponyme, aux paroles en français et en anglais, contient ce passage : Un tapis de bois tissé / Se tricotait sous ses pieds / Elle pleurait / Des larmes blanches / Qui tombaient sur / Chaque branche. Sur l’application Musique et Bandcamp.

Dans les livres

IMAGE FOURNIE PAR LIBRE EXPRESSION Verglas, de Normand Lester et de Corinne de Vailly

En littérature, la catastrophe a inspiré quelques auteurs, dont Normand Lester du Journal de Montréal qui, avec Corinne de Vailly, a cosigné le thriller Verglas paru en 2006. Quelques jours avant la tempête de janvier 1998 est découvert le corps d’un membre des Premières Nations mort d’une surdose. Or, le sergent-détective Pierre Dumont découvre que cette mort cache un secret aux ramifications internationales. L’autrice canadienne Frieda Wishinsky en a aussi tiré un roman jeunesse intitulé Tempête de verglas, sorti en 2016. Les amateurs de photo se souviendront aussi de l’ouvrage en format à l’italienne Le grand verglas : récit en images de la tempête de janvier 1998 du Montréalais Mark Abley. Ces livres sont dans le catalogue de BAnQ.