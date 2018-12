Game of Thrones: ce que Feu et sang nous apprend

Plus que quelques mois avant l'ultime saison de la saga Game of Thrones. Si l'attente peut sembler longue, rappelons que les amateurs de la série de livres patientent depuis maintenant sept ans pour la sortie du prochain volume. Contre toute attente, l'auteur George R.R. Martin publie cette année... un prequel, où sont relatés les épisodes marquants de la dynastie des Targaryen. Petit guide de ce que Feu et sang nous révèle sur l'univers fantastique de Westeros. Attention: cet article contient de nombreux divulgâcheurs.

Mise en contexte

Tout d'abord, un petit rappel: si Daenerys souhaite conquérir le trône du Royaume des Sept Couronnes, dans les romans et la série Game of Thrones, c'est parce que sa famille l'a occupé pendant près de 300 ans, jusqu'au coup d'État de Robert Baratheon. Ce sont d'ailleurs les Targaryen qui ont unifié les sept maisons, créant le Royaume tel qu'on le connaît. Premier livre d'une série de deux, Feu et sang nous amène donc trois siècles en arrière, lorsque les Targaryen régnaient sur les Sept Couronnes. Écrit à la manière d'un livre d'histoire, composé de plusieurs nouvelles, le récit n'est aucunement romanesque, et les intrigues sont dépourvues de rebondissements. L'auteur a attribué la signature de l'ouvrage à l'archimestre Gyldayn, et l'ouvrage fait donc lui-même partie de l'univers de Game of Thrones. On y retrouve une ribambelle de noms, dont on oubliera sûrement la moitié, ainsi qu'une énumération d'une multitude d'épopées sous le règne des Targaryen.

Mise en garde

Martin (ou plutôt Gyldayn) consigne dans l'ouvrage des faits qui établissent une intéressante trame de fond à l'histoire de Westeros, mais les novices, qui n'en connaissent pas beaucoup sur cet univers, risquent de ne pas être assez armés pour recevoir ce flot d'informations, parfois seulement intéressantes lorsque l'on peut faire le lien avec des événements relatés ailleurs (dans un des autres ouvrages ou sur le blogue de l'auteur, par exemple). Qu'à cela ne tienne, toutes les grandes familles du Royaume des Sept Couronnes sont mentionnées, et il sera passionnant pour les intéressés d'en savoir un peu plus sur les ancêtres des Stark, des Lannister, des Baratheon et, principalement, des Targaryen.

La Conquête, l'unification des royaumes et l'ascension des Baratheon

Feu et sang relate tout d'abord la mythique Conquête de Westeros, menée par le lointain aïeul de Daenerys, Aegon Ier. Une mise en contexte (très) détaillée sur les Targaryen et sur Westeros avant la Conquête permet de comprendre le cadre dans lequel la guerre qui a mené au Royaume des Sept Couronnes s'est déclenchée. Le récit énumère les farouches batailles et donne notamment une meilleure idée de ce qui s'est déroulé à Dorne (où la princesse Meria Martell a refusé de ployer le genou devant Aegon). Surtout, Feu et sang nous fait découvrir la création du Trône de fer, de Port-Réal (capitale du royaume), du Donjon rouge et de la Garde royale. On apprend d'où vient la tradition de la broche d'or que porte la Main du roi. Le roman aborde également la chute de Torrhen Stark, roi de l'Hiver, qui deviendra «simple» sir de Winterfell et gouverneur du Nord après avoir ployé le genou devant Aegon (souvenons-nous que 300 ans plus tard, c'est un autre Stark, Ned, qui aidera à faire tomber les Targaryen du trône).