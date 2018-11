Daniel Grenier: ne pas mourir

«Ça, c'est plus proche de moi. Françoise n'est pas une vraie délinquante. J'ai fait du tag quand j'étais jeune. On m'a arrêté et j'ai fait des travaux communautaires. À un moment, on se rend compte si on l'a dans le sang ou non.»

L'auteur dit surtout posséder un fort esprit de contradiction, «comme tous les artistes», bien davantage qu'un véritable esprit rebelle. «C'est en lien avec la pulsion créatrice, sans aucun doute.»

Style

Ou celle de vivre sa vie. Entre le premier et le deuxième roman, une chose ne change pas, le style. Daniel Grenier écrit des phrases qu'il dit «boiteuses» et qui peuvent paraître vides de sens, tout en étant très éloquentes sur la psychologie des personnages.

«L'idée, c'était de focaliser sur un seul personnage, mais ce qui rapproche Françoise de L'année la plus longue, c'est la prose et le rapport à la phrase. J'ai eu l'idée de changer de style pour mon deuxième roman, mais c'est presque impossible. Mon essai, par contre, La solitude de l'écrivain de fond, comporte un style plus journalistique.»

Dans cette fascinante aventure, le lecteur partage parfois les pensées de Françoise et sort complètement de sa tête à d'autres moments. Lecture difficile? Plutôt enlevante. Accessible, mais déséquilibrante aussi. Daniel Grenier aime jouer avec nous.

«Je fais comme si le lecteur posait des questions au personnage principal. La narration parle à la place du personnage. On en vient à ne plus savoir qui pense quoi.»

Dans ce roman «très écrit», le romancier réussit à explorer le littéraire sans tomber dans l'intellectuel. Le lecteur qui aime lire y trouvera son compte s'il sait être disponible et attentif.

Traducteur aguerri, Daniel Grenier a travaillé à la version française de deux romans chacun de Dimitri Nasrallah et de Guillaume Morissette et en prépare une autre pour Mémoire d'encrier, un grand roman afro-américain des années 30. L'Amérique, il l'aime.

«J'utilise une prose très cinématographique, imagée. Ça fait partie de mes influences américaines et anglo-saxonnes. Cependant, comme il n'y a pas eu beaucoup de romans de la route féminins, je m'y suis lancé. Ça, c'est nouveau!»

Françoise en dernier. Daniel Grenier. Le Quartanier. 224 pages.