Anaïs Barbeau-Lavalette: les femmes qui restent

Diversité des passions

Dans Nos héroïnes, superbement illustré par Mathilde Cinq-Mars qui s'est inspirée la plupart du temps du véritable physique des femmes selon leurs photos, Anaïs Barbeau-Lavalette nous propose une quarantaine de portraits de celles qui ont façonné le Québec à leur manière. Les textes, loin d'être didactiques, décrivent plus des personnalités fortes, où l'on sent un désir d'«empowerment» de ces figures souvent méconnues, malheureusement. «J'avais envie de les rendre vivantes, de créer des rencontres, pas juste pour les enfants, mais aussi pour les parents qui lisent, explique-t-elle. Je voulais de plus un éventail de passions et de destins qui embrasse large. Nous avons des incontournables, des militantes pour le droit de vote des femmes, mais il y a aussi la première cycliste, une botaniste, etc. Mon chapeau de parent, puisque je suis mère de trois enfants, a résonné fort. J'ai le goût de leur raconter le monde de façon lumineuse, et ça devient de plus en plus difficile de nos jours. L'après-#metoo a eu des répercussions positives sur la façon dont on raconte les femmes, mais en même temps, c'est beaucoup des histoires de victimes qui se relèvent, qui osent enfin parler. La suite de ça, c'est de se réapproprier la mémoire, se rappeler qu'on a des héroïnes. De raconter des femmes qui ont kické dans les murs qui les empêchaient d'avancer, de parler de ce coup de pied donné plutôt que de ces murs. C'est un moment adéquat pour se réapproprier ça.»

Et pour le transmettre, autant aux filles qu'aux garçons, ce qu'Anaïs Barbeau-Lavalette a pu vérifier elle-même auprès de son garçon de 6 ans, quand elle lui a lu Nos héroïnes. «Après, il s'est mis à écrire "Il était une fois quatre femmes...". Tout à coup, ça peut être le début d'une nouvelle histoire dans l'imaginaire d'un petit garçon. C'est fou à quel point les enfants sont des éponges, et c'est comme si on les ménageait alors qu'ils peuvent se nourrir de tout ça. Ils peuvent jouer autant à Frida Kahlo qu'à la Reine des neiges ou à Spider-Man. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des modèles, et c'est à nous de semer la suite.»

________________________________________________________________________

Anaïs Barbeau-Lavalette sera au Salon du livre samedi, de 13 h à 14 h, au kiosque 147.

Nos héroïnes. Anaïs Barbeau-Lavalette. Marchand de feuilles. 93 pages.