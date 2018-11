Montcalm, général américain: aller au front ***1/2

André Duchesne

La Presse La Presse

Dave Noël, collègue du quotidien Le Devoir, fait la preuve avec cet essai qu'on peut écrire un ouvrage savant tout en adoptant un style limpide et accessible. L'introduction, à elle seule, est un bonheur de lecture où l'auteur brosse un tableau exhaustif et clair de l'ensemble des hypothèses et prises de position, parfois farouches, des historiens quant au rôle, béni ou honni, du général Louis-Joseph de Montcalm dans la défaite du 13 septembre 1759 sur les plaines d'Abraham.