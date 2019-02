Le dieu vagabond: les mythes ne meurent jamais ***1/2

Une descente aux enfers dans le sens le plus littéral du terme. Et pour porter ce scénario foisonnant, un dessin somptueux que n'aurait pas renié un certain Van Gogh.

Le bédéiste milanais Fabrizio Dori signe ici un album lumineux et coloré, où les dieux grecs côtoient les pauvres mortels avec un juste mélange d'humour et de poésie.

Un bien bel objet.

* * * 1/2

Le dieu vagabond. Fabrizio Dori. Éditions Sarbacane. 160 pages.