La dernière oeuvre d'Anthony Bourdain

Une passion pour la BD

On connaît Anthony Bourdain le chef new-yorkais, l'auteur de Kitchen Confidential, l'animateur vedette des émissions No Reservations et Parts Unknown, mais moins le passionné de bédé... Pourtant, cette passion s'est exprimée tôt dans son parcours. Au début des années 80, Bourdain a proposé un projet de bédé à Joel Rose, qui dirigeait un magazine underground. L'auteur de Kill The Poor se rappelle ce premier contact avec lui. «Il portait ses habits de chef et il était probablement dans le quartier pour acheter de l'héroïne, se souvient l'auteur âgé de 70 ans au cours d'une entrevue téléphonique. On s'est parlé pendant une heure dans ma cuisine. J'ai fini par lui dire que ses dessins étaient nuls, mais que son scénario était plutôt bien foutu.»

L'aventure de Get Jiro!

Cette histoire a marqué le début d'une longue amitié entre les deux hommes. «Anthony écrivait bien, mais il manquait de confiance et il ne connaissait personne dans le milieu.» Les encouragements de Joel Rose ont fait leur effet. Des nouvelles et des livres se sont succédé: Feo, Typhoid Mary, A Cook's Tour ou Kitchen Confidential. En 2012, Rose et Bourdain ont publié leur premier album graphique, Get Jiro!, inspiré du film japonais Yojimbo. «C'est l'histoire d'un chef japonais qui doit choisir son camp entre deux écoles culinaires qui règnent en parrains mafieux sur L.A., résume Joel Rose. On n'avait aucune attente, juste le plaisir de travailler ensemble, et on s'est retrouvés sur la liste des best-sellers du New York Times!»