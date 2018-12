 Chelsea Clinton s'intéresse aux espèces en voie de disparition 

La fille de Hillary et Bill Clinton s'impose de plus en plus comme une auteure jeunesse. La maison d'édition Penguin Young Readers a annoncé que Chelsea Clinton publierait en avril prochain un livre illustré sur les espèces en voie de disparition.

Baptisé Don't Let Them Disappear, il sera illustré par Gianna Marino. Chelsea Clinton souhaite sensibiliser les enfants au fait que les animaux «ont grandement besoin de notre attention».

Auparavant, elle a publié les livres She Persisted: 13 American Women Who Changed the World et Start Now! You Can Make a Difference.