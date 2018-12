Littérature: nos coups de coeur de 2018

Les années se suivent et se ressemblent en littérature québécoise. Dans le bon sens du terme, car il est difficile de résumer 2018 en seulement 10 bons titres, tellement la cuvée est bonne. Voici les top 10 de nos journalistes Chantal Guy et Mario Cloutier.

Ce roman impitoyable sur la vie de couple contemporaine nous a ramené une Nadine Bismuth plus mûre, et plus en forme que jamais. On espère qu'elle se fera moins rare, car on s'est régalée, même si on a ri jaune.

Premier roman résolument expérimental et hautement réussi, qui rappelle les envolées acides de Thomas Bernhard, d'une vénéneuse érudition et qui contient un incroyable catalogue des célèbres suicidés.

Impossible de passer sous silence la conclusion du cycle Soifs de Marie-Claire Blais, qui a maintenu pendant plus de 20 ans et sur 10 romans un souffle n'ayant jamais faibli. Ce qui est en soi exceptionnel.

Avec le souci de perfection et de beauté qu'on lui connaît, Dominique Fortier nous a offert un portrait sensible et brillant de la poète Emily Dickinson. Il y a quelque chose de l'ordre du miracle lorsqu'une écrivaine de talent nous en fait découvrir une autre, car on ne sort de ce livre que pour se plonger dans la poésie de Dickinson, ce qui est le plus beau des cadeaux.

Nous qui n'étions rien, de Madeleine Thien

Traduction de Catherine Leroux

ALTO

Un roman comme une partition musicale avec un grand sens du rythme et des harmonies. Madeleine Thien réussit un exploit en liant l'histoire de la Chine, énigmatique et violente, aux récits émouvants de celles et ceux qui « survivent », un temps du moins, grâce à l'art.

Le dernier chalet, d'Yvon Rivard

LEMÉAC

L'écrivain regarde le fleuve couler et s'émeut des eaux qui le (dé)forment. Yvon Rivard nous propose un très beau travail d'orfèvre sur l'apprentissage des choses simples et l'inéluctable fin. Vivre, c'est apprendre à mourir, dit-il le plus sereinement et philosophiquement du monde.

Golgotha, de Benoit Jutras

LES HERBES ROUGES

Le poète multiplie les voix et les voies dans cet imposant recueil. Grand prêtre célébrant le langage, Benoit Jutras invoque les dieux pour ouvrir le sens et exprimer des sensations qu'on supposait indicibles.

Scarborough, de Catherine Hernandez

Traduction de Christophe Bernard

XYZ

Les enfants forment un choeur dans ce roman réaliste sur la vie en banlieue de Toronto. Les enfants et leurs mères, véritables anges aux aguets, la main sur le coeur et la tête entêtée. Un premier roman éblouissant de Catherine Hernandez.

Les querelleurs, de France Théoret

LA PEUPLADE

Impressionnante démonstration de style de la part d'une grande autrice qui n'a pourtant plus rien à démontrer. Méthodiquement, sans pathos, France Théoret nous décrit la colère, le mépris, l'indifférence et l'orgueil typiquement masculins.

Les noyades secondaires, de Maxime Raymond Bock

LE CHEVAL D'AOÛT

Ces nouvelles hantées par le passé nous parlent d'un Montréal pourtant bien actuel. L'écrivain saisit l'essence de cette ville si indéfinissable. Avec humour, il décrit ce moment précis du plongeon où l'on sait la chute tout en savourant l'ivresse.

Comment nous sommes nés, de Carole David

LES HERBES ROUGES

C'est davantage de mort que de naissance qu'il est question. Un entre-monde, en fait. L'écriture spectrale use de la réalité pour mieux nous transpercer. Avec sa vision singulière de la condition humaine, Carole David renvoie au mythique.

Les bleed, de Dimitri Nasrallah

Traduction de Daniel Grenier

LA PEUPLADE

Un thriller politique superbement écrit et traduit. À l'aide d'un scalpel qui tranche et dissèque à froid, Dimitri Nasrallah comprend, analyse et expose tous les travers des hommes de pouvoir, ceux qui ont la dictature dans le sang.

Les chars meurent aussi, de Marie-Renée Lavoie

XYZ

La romancière affiche une forme impeccable dans ce roman au sujet d'une jeune « Amélie Poulain » québécoise qui lit et étudie, travaille et s'oublie. Une écriture finement tournée qui sait émouvoir et amuser. Léger et profond à la fois.

Françoise en dernier, de Daniel Grenier

LE QUARTANIER

Un style unique, enlevant. Daniel Grenier nous fait entrer et sortir de la tête d'une jeune femme qui va très loin, partout en Amérique, en fait, pour se perdre en soi. Quelque chose comme le plus beau voyage qu'on puisse souhaiter.