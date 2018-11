Mort du poète Claude Péloquin

Celui qui préférait «passer pour fou que passer tout droit» a publié son dernier recueil l'an dernier aux Écrits des Forges, La valse fatale.

Claude Péloquin a publié une trentaine de recueils de poésie depuis le milieu des années 60. Il est aussi l'auteur des chansons Monsieur l'Indien et Lindberg, ce dernier succès interprété par Robert Charlebois et Louise Forestier. Il a aussi scénarisé et réalisé trois courts métrages, en plus d'enregistrer cinq albums.