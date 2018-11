Becoming de Michelle Obama: un grand succès

Le livre Becoming de Michelle Obama a connu une première semaine de ventes fulgurante.

Associated Press New York

L'éditeur a indiqué mercredi à l'Associated Press que les mémoires de l'ex-première dame se sont vendus à plus de 1,4 million d'exemplaires en formats papier et numérique aux États-Unis et au Canada dans les sept jours ayant suivi leur parution, le 13 novembre.

En tenant compte de la demande des différents détaillants, l'éditeur a imprimé trois millions d'exemplaires papier en Amérique du Nord. À son premier jour, le livre s'est vendu à plus de 725 000 exemplaires, en faisant l'un des titres ayant connu les meilleurs débuts cette année.

L'éditeur a souligné que Becoming est actuellement au premier rang des essais au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Danemark et en Finlande.

Becoming surpasse largement le rythme de vente des mémoires des premières dames qui ont précédé Michelle Obama. En 2003, Living History de Hillary Clinton avait connu des ventes dans la première semaine d'environ 600 000 exemplaires.