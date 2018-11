David Diop lauréat du Goncourt des lycéens

La narrateur, Alfa Ndiaye, est un tirailleur sénégalais. Lors d'un assaut, son compagnon d'arme et ami d'enfance, son «plus que frère», Mademba Diop est grièvement blessé. Il supplie son ami de l'achever mais celui-ci ne peut s'y résoudre. L'histoire du livre raconte la tentative de rachat d'Alfa Ndiaye à l'égard de son compagnon, mort dans d'effroyables souffrances.

«J'adore le poème Bleuet d'Apollinaire», confiait-il avant de citer de mémoire quelques vers: «Jeune homme de vingt ans qui a vu des choses si affreuses... Tu as absorbé la vie de ceux qui sont morts près de toi... Tu connais mieux la mort que la vie».

Finaliste malheureux du Femina, du Médicis, du Goncourt et du Renaudot, David Diop était le seul auteur à figurer dans toutes les sélections des grands prix littéraires d'automne et le seul homme en lice pour le Goncourt des lycéens.

Folie de la guerre

La mort de Mademba a convaincu Alfa Ndiaye qu'il n'y a plus de lois. «Dans le monde d'avant, je n'aurais pas osé, mais dans le monde d'aujourd'hui, par la vérité de Dieu, je me suis permis l'impensable», explique le tirailleur sénégalais.

Chaque soir, il sort seul de la tranchée pour s'infiltrer dans les rangs des ennemis «aux yeux bleus». Il en tue un et lui tranche la main au coupe-coupe avant de rapporter son trophée dans sa tranchée.

Au début, ses supérieurs et ses camarades le félicitent pour sa bravoure. Mais au bout de la quatrième main, ils s'inquiètent. «À la septième main coupée, ils en ont eu assez», constate Alfa Ndiaye. Certes, comme le dit le capitaine, «les nègres sont des sauvages, des cannibales, des zoulous», mais désormais on a peur d'Alfa, de sa folie. On le considère comme un «dévoreur d'âmes», un sorcier.

Fou, Alfa Ndiaye l'est assurément. Mais que dire de la folie de cette guerre ? Lorsque des poilus se révoltent contre les attaques incessantes et vaines imposées par leur capitaine, celui-ci choisit sept soldats au hasard, leur fait ligoter les mains dans le dos et les oblige à sortir de la tranchée sous le feu ennemi.

Renvoyé à l'arrière, Alfa Ndiaye se souviendra des derniers jours en Afrique. Cela donne des pages bouleversantes, du temps perdu de l'innocence. En partant à la guerre, il savait d'avance qu'il ne reviendrait jamais plus chez lui. C'est désormais dans l'esprit (même dérangé) qu'existe la seule possibilité de refuge.