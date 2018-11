Prix des collégiens: l'association avec Amazon crée un malaise

Dans le communiqué de cette annonce, on peut lire, dans les mots du vice-président d'Amazon Canada, Alexandre Gagnon: «Amazon est très fière d'appuyer le Prix littéraire des collégiens, qui a fait connaître des auteurs locaux à des milliers de jeunes depuis sa création. Nous partageons l'engagement du programme à susciter un amour pour la littérature québécoise tant dans la province qu'à l'extérieur, et nous avons hâte de développer cette relation au fur et à mesure que nous toucherons de futures générations d'auteurs et de lecteurs.»

Dans une action commune, l'Association des libraires du Québec (ALQ), la coopérative des Librairies indépendantes du Québec, la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire (FQCMS), l'Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) et même les cinq écrivains finalistes - Karoline Georges, Kevin Lambert, Jean-Christophe Réhel, Lula Carballo et Dominique Fortier - ont écrit trois lettres adressées à Claude Bourgie Bovet, cofondatrice du prix, afin de protester contre ce partenariat qui crée beaucoup de questionnements.

Pour l'ALQ, ce sont les pratiques d'Amazon et les impacts «néfastes sur les lecteurs et l'industrie du livre d'ici» qu'on craint. «En s'associant à Amazon, vous encouragez les jeunes vers des habitudes de consommation en dehors de leur librairie de proximité», lit-on. Jointe par La Presse, Katherine Fafard, directrice générale de l'ALQ, précise: «Avec cette clientèle ciblée que sont les jeunes, la responsabilité des fondations, organismes, etc. est de les éduquer à l'achat responsable, ce qu'Amazon ne représente pas. C'est d'autant plus déplorable qu'ils se soient tournés vers eux plutôt que nous, parce que nous n'avons même pas été approchés. On est en train de former les lecteurs de demain et on leur envoie le message que c'est correct d'acheter sur une plateforme étrangère, alors qu'on doit être solidaires. Parce qu'Amazon n'est pas tenue de respecter la loi du livre ici et suivre les règles du jeu. Ce n'est pas une entreprise qui met de l'avant les auteurs d'ici, ce que les libraires et les éditeurs du Québec se démènent à faire depuis des décennies. Et subitement, ils s'intéressent à un prix littéraire d'ici.»

Même son de cloche auprès d'Arnaud Foulon, président de l'ANEL. «Le comité d'un prix littéraire n'est pas tenu de nous faire part de ses commanditaires, mais dans ce cas-ci, c'était certain que les gens allaient réagir différemment, car ce prix-là a particulièrement été porté par les libraires, explique-t-il. Et là, c'est comme si une librairie étrangère venait cueillir un fruit mûr. Dans quelle mesure Amazon est essentielle à ce prix-là? C'est ce que je veux comme réponse. Je pense qu'on a un devoir de garantir qu'on va protéger l'écosystème du livre d'ici, où chaque maillon de la chaîne a un rôle à jouer.»

Une aide substantielle

Sylvie Bovet, coordonnatrice du Prix littéraire des collégiens, affirme avoir discuté avec tous les acteurs autour du prix pour «se faire une tête avec tout ça». «Ce qu'il faut savoir, c'est que Claude Bourgie Bovet a cofondé ce prix avec le professeur Bruno Lemieux il y a 15 ans, inspiré du Goncourt des lycéens en France. C'est la Fondation Marc Bourgie qui porte ça à bout de bras depuis 15 ans, par amour de la littérature, et qui fait que le prix est ce qu'il est aujourd'hui. Notre mission principale est vraiment de faire lire les jeunes. On est un peu déçus et tristes de voir ces réactions, car dans le fond, on ne veut que du bien. Mais on fait face à une demande accrue des cégeps et des collèges, et on est au bout de notre structure, on ne peut plus aller plus loin.»