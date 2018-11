Romans historiques: méthodes de recherche

Jean-Pierre Charland

La lecture de journaux d'époque est le principal outil de Jean-Pierre Charland, qui a signé, entre autres, les séries Les portes de Québec, Les folles années et Félicité. «Mon premier tome de la série Le clan Picard se passe en 1945-1946. Pour me documenter sur les films à l'affiche, les spectacles, les restaurants, j'ai lu un numéro par semaine de La Presse», relate-t-il. Et pour connaître les valeurs humaines et sociales de l'époque, rien de mieux que d'éplucher les courriers du coeur. «Je suis spécialiste du courrier du coeur de Janette Bertrand, dit-il. Dans les chroniques comme la sienne, on apprend ce qui est acceptable ou non dans les rapports entre hommes et femmes et on mesure la sensibilité du public à l'égard de certains comportements.»

Arlette Cousture

Pour écrire Les filles de Caleb, ouvrage inspiré de la vie de sa grand-mère Émilie Bordeleau, Arlette Cousture a, en bonne partie, inventé l'histoire. «Émilie était décédée quand je suis née et ma mère m'a très peu parlé d'elle, indique-t-elle. Tout ce que j'avais pour m'inspirer, c'était l'année de sa naissance, le nom de ses soeurs et frères, de ses enfants et des frères et soeurs d'Ovila.» Quelques éléments sont néanmoins réels. Par exemple, il est vrai qu'Émilie a été prise au piège par une tornade. Ovila a-t-il été un élève de sa classe? «Certains m'ont dit que oui et d'autres non», indique l'auteure. Pour ses oeuvres à caractère plus international, comme Ces enfants d'ailleurs, Mme Cousture aime bien potasser dans les grands ouvrages «Chronique» (du 20e siècle, du Canada, de la Seconde Guerre mondiale...) publiés chez Larousse.