 Salon du livre de Montréal: une foire en mutation 

D'ailleurs, la réalisatrice et poète innue Joséphine Bacon fait partie des invitées et invités d'honneur du SLM 2018. Et elle a bien l'intention de faire la promotion de la lecture durant l'événement littéraire, car c'est notamment la lecture qui a fait la femme cultivée qu'elle est devenue.

«J'ai appris à lire et à écrire dans les pensionnats autochtones. Je me dis donc que tout n'est jamais complètement mauvais...»

Honorée, Joséphine Bacon l'est d'autant plus quand elle réalise que les artistes autochtones font plus que jamais partie du paysage médiatique canadien. «Finalement, on remarque notre existence, dit-elle. Sans se faire beau automatiquement. Et ce qui est extraordinaire, c'est de se faire remarquer par la beauté des arts. Enfin!»

Les autres invités et invitées d'honneur sont Dany Laferrière, l'auteur jeunesse LGBTQ Samuel Champagne, la romancière Martine Delvaux, l'illustratrice Marianne Ferrer, l'auteure Heather O'Neill, le chroniqueur et médecin Alain Vadeboncoeur et l'écrivain français Bernard Werber.

La 41e édition du Salon du livre de Montréal aura lieu à la Place Bonaventure, du 14 au 19 novembre. Le mercredi 14 novembre, l'entrée sera gratuite.