Écrire au Mexique

Nathalie Collard

Le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) offriront une résidence de création de trois mois au Mexique à quatre créateurs québécois qui pourront s'installer à Oaxaca, Michoacán, Monterrey ou Morelia, et ce, dès avril de l'an prochain.