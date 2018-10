Chrystine Brouillet: ma vie en livres

Grande lectrice devant l'Éternel, Chrystine Brouillet vit entourée de livres. Son salon est une extension de sa bibliothèque, et on trouve également des piles de livres dans sa chambre à coucher. La créatrice de Maud Graham partage ses coups de coeur littéraires chaque semaine à l'émission Salut Bonjour Weekend. Auteure prolifique, elle vient de publier Chambre 1002 (Druide), qu'elle décrit comme «un roman sur l'amitié et la gourmandise».

Votre premier souvenir de lecture?

Les contes du chat perché de Marcel Aymé

C'est un très bel ouvrage, édité chez Gallimard. Petite, déjà, j'adorais les animaux et je me souviens très bien du chat dans les contes. Mes parents me les ont lus souvent, puis quand j'ai appris à lire, j'ai pu les lire seule. Ces contes ont bercé mon enfance.

Le livre qui a changé votre vie?

Toute une série de livres d'Émile Zola, Les Rougon-Macquart

Je me souviens d'avoir été renversée par la puissance évocatrice de ces livres. J'ai été éblouie et transportée de bonheur en les lisant. J'étais pensionnaire au secondaire et je me souviens que j'avais hâte que les cours se terminent pour que je puisse retrouver mon livre. C'est une lecture qui m'a donné envie de vivre à Paris. Quand j'ai visité la ville la première fois, c'était important pour moi d'aller marcher sur le boulevard Haussmann. La lecture des livres de Zola m'a donné un grand sentiment de liberté qui m'a permis d'écrire librement à mon tour. C'est une oeuvre majeure.

Un livre que vous n'avez jamais lu, sans savoir pourquoi?

Sur la route de Jack Kerouac

Je l'ai commencé une fois, mais je n'ai pas été exaltée trop, trop. Évidemment, j'ai eu un peu honte de ne pas aimer ça...

Le livre que vous offrez le plus souvent?

Une année à la campagne de Sue Hubbell

Je l'offre à des gens qui filent mal, car c'est un livre réconfortant. C'est l'histoire d'une bibliothécaire qui quitte la ville pour changer de vie et qui décide de s'installer à la campagne avec son mari. Comme elle est biologiste de formation, elle est très intéressée par la nature autour d'elle. Elle décrit tout ce qu'elle voit, et c'est une véritable leçon pour le lecteur. Elle nous rappelle que la nature nous rend humbles. C'est une écriture à la fois lyrique et concise. C'est un livre qui fait vraiment du bien.

Le livre sur votre table de chevet?

Les villes de papier de Dominique Fortier

Attention, chef-d'oeuvre! C'est suave, intelligent. C'est un livre à la fois étonnant et sans prétention, d'un équilibre parfait. Je l'ai offert déjà une bonne dizaine de fois.

Le prochain livre que vous avez l'intention de lire?

Il y a une bonne quinzaine de livres à côté de mon lit. Actuellement, j'en ai trois sur le feu. Le soir, je me promène de l'un à l'autre, j'aime bien lire 20 pages de chaque livre avant de me coucher. Il y a Rinzen : la beauté intérieure de Johanne Seymour, La coupure de Fiona Barton, car elle sera au Salon du livre en novembre, et La Grande Baie de Gilbert Turp. Il s'agit d'un portrait de la Grande Bibliothèque aux éditions du passage, une maison qui publie toujours de très belles choses. Je fréquente la Grande Bibliothèque à l'occasion et comme j'aime les livres, je me devais de le lire. Et puis, je n'avais jamais regardé la bibliothèque sous cet angle-là.