Pokko et le tambour, texte et illustrations de Matthew Forsythe, traduction de Nadine Robert, éditions Comme des géants

Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Marie Allard

La Presse

Pour les petits : la grenouille au tambour

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS COMME DES GÉANTS Extrait de Pokko et le tambour, texte et illustrations de Matthew Forsythe, traduction de Nadine Robert, éditions Comme des géants

Les parents de Pokko ont fait une grave erreur : lui offrir un tambour. Épuisés de ne pas s’entendre, ils proposent à Pokko d’aller jouer de son instrument dehors. La petite grenouille s’aventure dans la forêt avec hardiesse, devenant la leader d’une fanfare enthousiaste. Illustré à l’aquarelle, à la gouache et aux crayons de couleur par Matthew Forsythe, qui vit à Montréal, cet album est aussi magnifique que sympathique. À vos instruments !

Pokko et le tambour. Texte et illustrations de Matthew Forsythe. Traduction de Nadine Robert. Éditions Comme des géants. Dès 3 ans.

Pour le primaire : quand une jeune fille se lève

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA COURTE ÉCHELLE Enterrer la lune, texte d’Andrée Poulin, illustrations de Sonali Zohra, éditions La courte échelle

Latika déteste aller au « champ de la Honte », la nuit. Surtout quand la lune brille fort et l’éclaire. La fillette n’a pas le choix : il n’y a pas de toilettes dans son village. C’est aussi ce qui empêche sa grande sœur Ranjini d’aller à l’école. À 12 ans, les filles ne vont plus en classe. Ce n’est pas convenable.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA COURTE ÉCHELLE Extrait d’Enterrer la lune, texte d’Andrée Poulin, illustrations de Sonali Zohra, éditions La courte échelle

Admirablement illustré par Sonali Zohra, une Indienne ayant fait des études en art et en design en Australie, ce roman en vers libres fait doucement comprendre une dure réalité aux enfants. Une leçon de courage poétique, sur un sujet tabou.

Enterrer la lune. Texte d’Andrée Poulin, illustrations de Sonali Zohra. Éditions La courte échelle*. Dès 9 ans.

Pour les ados : quand la reine mourra

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS GALLIMARD JEUNESSE La reine sous la neige, de François Place, éditions Gallimard Jeunesse, dès 12 ans

Sam, 18 ans, est en vol pour Amsterdam, où vit son père. Une tempête de neige force l’avion à atterrir à Londres, où la jeune femme ne connaît pas grand monde. Sur place, un évènement extraordinaire – quoique prévisible… – survient : la reine Élisabeth II meurt. La Grande-Bretagne est plongée dans une période de deuil et de tension, dans laquelle Sam fera des rencontres étonnantes.

La prémisse prometteuse de ce roman choral n’aboutit pas à une grande œuvre. Fallait-il vraiment mettre encore en scène des ados amoureux au premier regard ? À réserver aux romantiques.

La reine sous la neige. De François Place. Éditions Gallimard Jeunesse*. Dès 12 ans.

Bande dessinée : surmonter ses peurs

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS SCHOLASTIC Courage, texte et illustrations de Raina Telgemeier, mise en couleurs de Braden Lamb, traduction de France Gladu, éditions Scholastic

Raina va à l’école et vit dans un petit appartement avec ses parents, son frère et sa sœur. Une nuit, elle se réveille avec un mal de ventre. C’est la gastro. Par la suite, Raina développe la peur de vomir. Le stress lui cause des maux de ventre… et ses maux de ventre fréquents en viennent à l’angoisser.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS SCHOLASTIC Extrait de Courage, texte et illustrations de Raina Telgemeier, mise en couleurs de Braden Lamb, traduction de France Gladu, éditions Scholastic

Le trait vif de Raina Telgemeier, connue pour ses succès Souris ! et Sœurs, allège ce récit dans lequel bien des jeunes peuvent se reconnaître.

Courage. Texte et illustrations de Raina Telgemeier. Mise en couleurs de Braden Lamb. Traduction de France Gladu. Éditions Scholastic*. Dès 9 ans.

Documentaire : premier Noir dans la LNH

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS SCHOLASTIC Voici Willie O’Ree, texte d’Elizabeth MacLeod, illustrations de Mike Deas, traduction de Louise Binette, éditions Scholastic

Willlie O’Ree est le premier Noir à avoir joué dans la Ligue nationale de hockey (LNH). C’était le 18 janvier 1958, à Montréal. Ses grands-parents avaient fui par train l’esclavage, des États-Unis jusqu’au Canada. Benjamin d’une famille de 13 enfants, Willie O’Ree est né en 1935, au Nouveau-Brunswick. Enfant, le barbier de son quartier lui coupait les cheveux dehors – son salon était réservé aux Blancs. Malgré le racisme ambiant, le jeune athlète a su convaincre les Bruins de Boston de faire appel à lui.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS SCHOLASTIC Extrait de Voici Willie O’Ree, texte d’Elizabeth MacLeod, illustrations de Mike Deas, traduction de Louise Binette, éditions Scholastic

Agréable sans révolutionner le genre, cet album biographique est parfait pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs.

Voici Willie O’Ree. Texte d’Elizabeth MacLeod, illustrations de Mike Deas, traduction de Louise Binette. Éditions Scholastic. Dès 5 ans.

* Merci à Virginia Houle, de la librairie Le Repère de Granby, pour ces suggestions