Elise Gravel, autrice et illustratrice

Événement par excellence où emmener les enfants, le Salon du livre de Montréal offre toujours une panoplie d’activités intéressantes pour tous les âges. Voici cinq activités à leur proposer.

Marie Allard

La Presse

Rencontrer Elise Gravel

Elise Gravel, autrice et illustratrice jeunesse superstar, sera en séance de signatures presque tout le week-end. Elle présente ses nouveautés : C’est quoi un réfugié ?, Le pire livre du monde, et le 3e tome d’Olga : Par-dessus la tête !.

Au stand de La courte échelle, no 200, vendredi de 13 h 30 à 15 h et dimanche de 13 h 30 à 15 h.

Au stand des 400 coups, no 101, samedi de 14 h à 15 h 30 et dimanche de 10 h à 11 h 30.

Au stand de Scholastic, no 757, vendredi de 18 h à 19 h 30 et samedi de 11 h à 12 h 30

Se promener avec Lou le malin

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Caroline Merola dans son atelier

Caroline Merola présente la drôle d’histoire de Loupilou et de l’affreux Loupignol, de son plus récent album Lou le malin, publié chez Édito jeunesse. L’artiste montréalaise signe les textes et les illustrations de cet album à découvrir la tête en bas.

À l’Espace jeunesse TD, vendredi de 10 h 20 à 10 h 45 et samedi de 10 h 5 à 10 h 30.

Serrer la patte de Beppo

PHOTO TIRÉE DU SITE DU SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL Jacques Goldstyn, créateur de la grenouille Beppo

Beppo, la grenouille futée des Débrouillards, sera présente sous forme de mascotte avec son créateur, Jacques Goldstyn. Il faut dire qu’après 30 ans, Beppo a enfin son premier recueil de BD, Ça grenouille !, publié chez Bayard Canada.

À l’Espace jeunesse TD, samedi de 12 h 25 à 12 h 50.

Écouter les contes de Passe-Partout

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Grand-Mère (Danielle Proulx), de la populaire émission Passe-Partout.

Passe-Partout et Grand-Mère, de la populaire émission qui a repris vie à Télé-Québec, liront deux contes aux poussinots et aux poussinettes. Avec Danielle Proulx (Grand-Mère) et Élodie Grenier (Passe-Partout).

À la Grande Place, dimanche de 9 h 30 à 9 h 55.

Faire du doublage avec l’Agent Jean

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Alex A., créateur de l’Agent Jean

Alex A., créateur des bandes dessinées de l’Agent Jean, propose un atelier de doublage. Les aventures de l’agent qui a sauvé le monde des dizaines (et des dizaines !) de fois ont, en effet, été adaptées en dessin animé. Alex A. sera accompagné de comédiens de la version vidéo de l’Agent Jean.

Au Studio Radio-Canada, dimanche de 16 h 30 à 17 h 30.