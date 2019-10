La crème glacée fond plus vite en enfer, de Valérie Picard et Daniel Jamie Williams, publié chez Monsieur Ed

Les livres pour enfants les plus remarquables sont sélectionnés, chaque année, par la Bibliothèque internationale pour la jeunesse de Munich. Ils sont présentés dans le catalogue The White Ravens, qui comprend cette année 200 livres provenant de 59 pays… dont deux titres québécois.

Marie Allard

La Presse

La crème glacée fond plus vite en enfer, de Valérie Picard et Daniel Jamie Williams, publié chez Monsieur Ed, partage cet honneur avec Nos héroïnes, d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Mathilde Cinq-Mars, chez Marchand de feuilles.

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE MARCHAND DE FEUILLES Nos héroïnes, d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Mathilde Cinq-Mars, publié chez Marchand de feuilles

Tous les livres du catalogue The White Ravens seront exposés à la Foire du livre jeunesse de Bologne, qui s’ouvrira le 30 mars.

Consultez le catalogue The White Ravens (en anglais) : https://ijbib.wordpress.com/2019/10/08/online-now-the-white-ravens-2019/