Jane, le renard et moi, de Fanny Britt et Isabelle Arsenault, éditions La Pastèque

Le talent québécois est reconnu à la Foire du livre de Francfort – le plus gros événement du livre au monde –, qui aura lieu du 16 au 20 octobre.

Marie Allard

La Presse

Jane, le renard et moi, de Fanny Britt et Isabelle Arsenault aux éditions La Pastèque, et Un verger dans le ventre, de Simon Boulerice et Gérard Dubois à La courte échelle, ont été sélectionnés pour une exposition portant sur « 100 albums exceptionnels », aux côtés de L’éléphant de l’ombre publié chez Comme des géants.

ILLUSTRATION TIRÉE DU SITE INTERNET DE LA COURTE ÉCHELLE Un verger dans le ventre, de Simon Boulerice et Gérard Dubois, éditions La courte échelle.

Autre bonne nouvelle pour La Pastèque : Louis parmi les spectres, du même duo de créatrices, vient de gagner en Suède le prix Urhunden 2019 de la meilleure bande dessinée traduite.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR LA PASTÈQUE Version suédoise de Louis parmi les spectres, de Fanny Britt et Isabelle Arsenault, éditions La Pastèque

« Le texte poétique de Britt parle d’une vie fortement marquée par l’alcoolisme du père, mais aussi de la première histoire d’amour, a écrit le jury. Arsenault capture les différentes humeurs de l’histoire dans ses délicats dessins au crayon, où des notes de craie, d’aquarelle et de gouache donnent une palette de couleurs dépouillée et symboliquement chargée. »