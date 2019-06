Littérature jeunesse: nos suggestions

Marie Allard

Pour les petits L'été sur Facebec Gontran le goéland vit dans le stationnement d'un casse-croûte, où il règne sur sa bande. Les vrais rois de la patate, ce sont eux ! Sur Facebec, Gontran prend des nouvelles de sa cousine Mariette la mouette. Elle mange du poisson frais, qu'elle pêche dans le fleuve.

Amusant, cet album sur le thème de l'herbe-toujours-plus-verte-chez-le-voisin plaira aux petits comme aux grands. Pour avoir envie de rouler jusqu'à la mer... ou au casse-croûte. À qui la frite ? Texte de Chloé Varin, illustrations de France Cormier. Collection Histoires de rire. Éditions Fonfon. Dès 4 ans. Pour les enfants

Agrandir Du haut de mon cerisier, texte de Paola Peretti, traduction de Diane Ménard, illustration de Carolina Rabei PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE

Mafalda a peur du noir Mafalda, 9 ans, se voit dans le miroir à une distance de trois pas. L'an dernier, elle se voyait à cinq pas. Atteinte de la maladie de Stargardt, elle perd progressivement la vue. Comme tous les enfants, Mafalda a peur du noir. Même si elle est accompagnée par son chat grassouillet, par son ami Filippo et par Estella, la gardienne de l'école.

Profondément humain, ce roman dense donne envie de réfléchir à la question d'Estella : quel est ton essentiel ? * Merci à Martine Dulude, de la librairie Le Fureteur de Saint-Lambert, pour cette suggestion. Du haut de mon cerisier. Texte de Paola Peretti, traduction de Diane Ménard, illustration de Carolina Rabei. Éditions Gallimard Jeunesse*. Dès 10 ans. Pour les ados

Agrandir La vie toujours très compliquée des deux Olivier : New York, de Catherine Girard-Audet PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE

À New York en autocar Félix, 18 ans, célèbre la fin du cégep en partant pour un long week-end à New York avec un ami. Rusée, sa soeur Léa, 16 ans, le convainc de laisser sa copine Jeanne et elle faire partie du voyage. Dans ce roman parfait pour commencer les vacances, les ados retrouvent les personnages de la série La vie compliquée de Léa Olivier.

C'est léger comme une bulle de 7up, jamais méchant, pas renversant non plus. Divertissant comme un premier séjour à New York. La vie toujours très compliquée des deux Olivier : New York. Catherine Girard-Audet. Éditions Les Malins. Dès 13 ans. Bande dessinée

Agrandir Opératique, texte de Kyo Maclear, dessins de Byron Eggenschwiler, traduction de Fanny Britt PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE

Retour au secondaire Charlotte Naguchi, dite Charlie, va à l'école secondaire. Quand son professeur de musique demande aux élèves de choisir une chanson qui correspond à leur vie actuelle, Charlie s'interroge. Très riches, les dessins de ce roman graphique nous happent et nous ramènent dans les tourments du secondaire.

Le scénario, touffu, n'est pas toujours facile à suivre. Il faut parfois relire, mais ça ne fait que prolonger le plaisir. Opératique. Texte de Kyo Maclear, dessins de Byron Eggenschwiler, traduction de Fanny Britt. Les éditions de La Pastèque. Dès 13 ans. Documentaire

Agrandir Les Innus, collection Je découvre et je comprends, textes de Michel Noël et Sylvie Roberge, illustrations de Richard Vallerand PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE

Incursion chez les Innus Il y a 16 000 Innus au Québec. C'est la deuxième nation autochtone au Québec, derrière les Cris de la baie James. Clair et agréable, ce documentaire retrace le passé et le présent de ce peuple présenté comme solidaire, respectueux de son environnement et ingénieux.

