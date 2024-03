Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Les corps sur la neige, Stéphane Ledien

L’auteur et professeur de littérature de Québec Stéphane Ledien signe un nouveau polar qui nous ramène à Montréal, en 2012, durant les audiences de la commission Charbonneau. L’assassinat d’un journaliste français est le point de départ d’une série d’évènements violents dans lesquels seront impliqués notamment des élus corrompus, des membres du Service de police de la Ville de Montréal de même qu’un ex-agent du FBI et une tueuse mexicaine. Une prémisse glaçante.

Les corps sur la neige Stéphane Ledien Robert Laffont Québec 432 pages

Furie, Alex Michaelides

Le premier roman de cet auteur britanno-chypriote, Dans son silence, a été un succès international (avec plus de 6,5 millions de lecteurs dans les 50 pays où il a été traduit), tandis que son deuxième s’est instantanément hissé en tête des best-sellers du New York Times. On s’en voudra donc de passer à côté de ce troisième titre, un suspense à huis clos qui a lieu dans une île grecque paradisiaque, où une star de cinéma invite ses amis proches. Mais les vacances de rêve virent rapidement au cauchemar...

Furie Alex Michaelides (traduit de l’anglais par Nicolas Saint-Jean) Calmann-Lévy 313 pages

Poussière blonde, Tatiana de Rosnay

L’écrivaine française a confié en entrevue avoir eu envie d’imaginer une histoire autour de Marilyn Monroe, l’une de ses idoles de jeunesse. Mais le personnage principal du roman est plutôt une jeune femme de chambre qui rencontre l’icône américaine dans un hôtel du Nevada, et qui va ainsi voir le cours de son existence dévier complètement grâce à un heureux concours de circonstances.

Poussière blonde Tatiana de Rosnay Albin Michel 309 pages

Vingt-trois jours de haine, Steve Laflamme

Deuxième enquête du duo formé par la professeure de littérature Frédérique Santinelli et le lieutenant-détective Guillaume Volta (après Les agneaux de l’aube, paru l’an dernier), ce roman noir plonge dans les abysses de la violence conjugale. Une intrigue complexe au rythme trépidant, promet-on.

Vingt-trois jours de haine Steve Laflamme Libre Expression 416 pages

Argylle, Elly Conway

Ce thriller d’espionnage n’est nul autre que le roman derrière le film du même nom (du cinéaste Matthew Vaughn), sorti en salle en février. Une histoire rocambolesque qui allie humour et action.

Argylle Elly Conway JC Lattès 406 pages

Les sept femmes d’Adrien, Christine Lamer

La comédienne et animatrice québécoise signe ici son 11e titre qui nous entraîne en 1920. Un survivant breton de la Grande Guerre décide d’émigrer au Québec avec l’intention de se poser pour y fonder une famille, mais de nombreux obstacles se dressent sur son chemin.