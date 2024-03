Les mangas déferlent en grand nombre sur les tablettes québécoises. Comment faire son choix ? Voici notre sélection de séries et de titres récemment sortis.

Pour une petite pause ronronnante, voici un manga tout simple, familial, et qui met de bonne humeur. Il nous attable au restaurant Ramen Akaneko, qui a la particularité d’être tenu par des chats, ce qui en fait une curiosité pour sa clientèle, mais attise également quelques hostilités. La jeune Tamako, une humaine un peu coincée, y décroche un emploi (mais pas celui auquel elle s’attendait !) et entre dans le quotidien de l’établissement, avec ses cinq félins teintés d’une personnalité propre. Composé de petites histoires en chapitres, ce manga dégage une charmante atmosphère dotée de ressorts comiques (qui se distendent un peu une fois les coulisses du restaurant découvertes) qui font oublier un dessin parfois déséquilibré. Mignon, moelleux, miaou !

Ramen Akaneko T.1/4 Angyaman Kurokawa Tout public 8/10

Avec cette dystopie à atmosphère urbaine et aux accents punks, l’auteur franco-québécois donne vie à un monde dynamique original et très dynamique. L’histoire : depuis l’apparition d’un virus éradiquant tout individu s’adonnant à l’acte sexuel, l’île de Neopolis vit coupée en deux : à l’est, les gars, à l’ouest, les filles. Chacun reste de son côté du mur, dans des quartiers délabrés où des clans se sont formés, nourrissant une profonde haine pour son opposé, le tout sous la coupe d’un mystérieux consortium contrôlant les citoyens. Alors qu’une nouvelle drogue circule en ville, le DJ Kenzell et la combative Lesya établiront un point de contact transgressif. Ce scénario accrocheur est servi par un dessin remarquable, vif et haletant, avec un découpage des cases et une mise en scène impressionants pour une première série ; un coup de patte clairement soutenu par l’expérience étoffée de l’auteur en animation numérique et en vidéoludisme. Coup de fouet assuré !

Urbance T.1 Joël Dos Reis Viegas Ankama Seinen (adultes et ados matures) 8/10

L’éditeur Vega Dupuis continue de nourrir sa collection Alpha, destinée à mettre en valeur des œuvres plus artistiques, en plus grand format. Voici donc Samura, qui nous invite à suivre les pas d’un maître d’armes audacieux au gré d’un monde fort étrange. Sa quête ? Se trouver lui-même et définir son identité, à mesure qu’il croise toutes sortes d’êtres fantastiques, parfois tirés du folklore nippon. Intégralement colorisées, les planches offrent un spectacle visuel plutôt réussi, mais souvent en décalage avec les expressions du protagoniste. L’histoire se veut plutôt nébuleuse et onirique, s’adressant plutôt au cerveau droit du lecteur. Une œuvre d’ambiance, mais pour laquelle les clés de décryptage paraissent si absconses que l’on se demande même si elles existent.

Samura Oku Vega Dupuis - Alpha Seinen (adultes) 6,5/10

Une jeune femme retourne dans l’orphelinat de son enfance en espérant y retrouver son frère disparu. Mais dans cette ville dévastée, elle ne croisera que des ombres monstrueuses et des paramilitaires aux desseins obscurs. Aussi, une main tendue : celle d’un ami dont elle avait perdu le contact, enrôlé dans cette armée brutale, et qui s’élancera à ses côtés pour découvrir la vérité. Signée par des auteurs espagnols, cette série en deux tomes épouse tous les codes du manga japonais... et peut-être même trop. Rien à redire aux dessins, fins et détaillés ; en revanche, le monde dépeint a un fort arrière-goût de Resident Evil, avec un antagoniste plutôt caricatural et des créatures sortant vraiment peu du cadre. Difficile de réinventer des monstres, mais les moules de ceux présentés dans Backhome commencent à être pas mal usés.