(New York) L’auteur-compositeur-interprète Paul Simon a reçu le prix de PEN America, PEN/Audible pour le service littéraire, qui compte parmi ses anciens récipiendaires l’ex-président américain Barack Obama et l’écrivain Stephen King.

Hillel Italie Associated Press

Simon, âgé de 82 ans, est connu pour ses chansons classiques telles que Bridge Over Troubled Water et The Sound of Silence et pour ses goûts musicaux internationaux, du Brésil à l’Afrique du Sud en passant par sa ville natale de New York.

Plus tard ce mois-ci, il sera présenté dans la série documentaire de MGM+ In Restless Dreams : The Music of Paul Simon.

Simon recevra son prix lors du gala annuel de PEN America, qui se tiendra le 16 mai au Musée américain d’histoire naturelle, à Manhattan. L’année dernière, PEN a remis le prix littéraire à un ami de longue date de Simon, le créateur de Saturday Night Live, Lorne Michaels.

« Paul Simon a inspiré les admirateurs du monde entier avec des paroles et des chansons que des générations entières connaissent par cœur et peuvent reconnaître dès les premières notes », a souligné la présidente et directrice générale de PEN America, Suzanne Nossel.

« Sa fascination pour les différentes cultures, traditions et rythmes a aidé à ouvrir nos oreilles et notre esprit aux traditions musicales essentielles. Nous sommes ravis de rendre hommage à cet artiste créatif sans précédent dont la musique, ainsi que son engagement envers les valeurs humaines et les causes humanitaires, ont fait de lui une icône culturelle. »

Jeudi, PEN a également annoncé qu’il remettrait son prix du visionnaire en affaires à Almar Latour, président et directeur général de Dow Jones et éditeur du Wall Street Journal. PEN, un éminent défenseur de la liberté d’expression, a cité ses efforts pour obtenir la libération du journaliste Evan Gershkovich, détenu en Russie depuis près d’un an pour des allégations d’espionnage.

« À une époque où les faits et la vérité sont remis en question, le rôle du Wall Street Journal en tant que source d’informations crédibles […] est indispensable, a indiqué la présidente de PEN, Jennifer Finney Boylan, dans un communiqué. L’engagement d’Almar à fournir des nouvelles et des informations fiables et à construire les activités de presse durables est une vocation qui dure toute la vie. Son soutien farouche à la liberté de la presse et à Evan a été inspirant. »