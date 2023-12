Parmi tous les romans français et les traductions qu’il nous a été donné de découvrir au cours des 12 derniers mois, en voici 10 qu’on n’est pas près d’oublier.

Veiller sur elle, Jean-Baptiste Andrea

Prix Goncourt de cette année, c’est un roman magnifique sur l’amour impossible, la fragilité de l’art et les secondes chances, à travers l’histoire d’un sculpteur et de son amitié avec l’héritière d’une riche famille du nord de l’Italie, sur fond de montée du fascisme dans l’entre-deux-guerres. Une écriture d’une musicalité poétique au charme indéniable, qui réussit à séduire sur plus de 500 pages.

Veiller sur elle Jean-Baptiste Andrea L’Iconoclaste 580 pages

Le royaume désuni, Jonathan Coe

De tous les romans de cet écrivain anglais, celui-ci est sans doute le plus ambitieux. Il y raconte la trajectoire d’une famille de « gens ordinaires », inspirée de la sienne, sur une période de 75 ans, à travers le prisme d’évènements qui ont marqué l’histoire britannique. Un roman touchant, entre humour et tendresse, où se mêlent politique, patriotisme et querelles familiales.

Le royaume désuni Jonathan Coe (traduit de l’anglais par Marguerite Capelle) Gallimard 496 pages

Triste tigre, Neige Sinno

Ni roman ni essai factuel, à la fois récit personnel et mélange de réflexions truffé de références littéraires, ce livre qui a remporté entre autres le prix Femina est né de l’inceste dont l’autrice a été victime durant une partie de son enfance. On le lit pour la finesse de ses questionnements, alors qu’elle s’interroge sur cette mince ligne qui sépare le bien du mal et tente d’élucider l’horreur qu’elle a vécue.

Triste tigre Neige Sinno P.O.L 288 pages

Oiseaux de passage, Fernando Aramburu

Volontairement cynique, ironiquement grinçant, ce roman est écrit sous la forme d’un journal où, pendant un an, un quinquagénaire espagnol se confie sur sa vie, ses ambitions déçues, son mariage raté et ses relations conflictuelles avec sa famille avant de prendre la décision de mettre fin à son existence. Un récit empreint d’un humour noir irrésistible, qui nous transporte dans l’Espagne post-franquiste.

Oiseaux de passage Fernando Aramburu (traduit de l’espagnol par Claude Bleton) Actes Sud 624 pages

L’enragé, Sorj Chalandon

Sans conteste l’un de nos titres préférés cette année, ce roman coup-de-poing est raconté de la bouche même d’un orphelin qui se retrouve emprisonné dans une colonie pénitentiaire, au large de la Bretagne, où il sera battu, humilié, écrasé, jusqu’au jour où, contre toute attente, la possibilité d’une fuite se présente. Une lecture qui plaira à ceux qui ont aimé Nickel Boys, de Colson Whitehead.

L’enragé Sorj Chalandon Grasset 416 pages

Deux innocents, Alice Ferney

Où se situe la frontière entre l’innocence et la culpabilité ? Et surtout, comment prouver son innocence lorsque tout le monde a déjà décidé de sa culpabilité ? Ce sont quelques-unes des questions que se pose l’autrice en relatant l’histoire poignante – et vraie – d’une enseignante qui se voit reprocher sa bienveillance envers un élève, à une époque où tout geste d’affection peut devenir suspect, écrit-elle.

Deux innocents Alice Ferney Actes Sud 320 pages

Éden, Auður Ava Ólafsdóttir

Chacun des livres de l’écrivaine islandaise est un objet de collection en soi, dans lequel on a envie de replonger à tout moment pour chercher un peu de lumière, de poésie et de réconfort. Dans celui-ci, son héroïne se met en tête de sauver son petit coin de planète et sa langue, un arbre et un mot à la fois.

Éden Auður Ava Ólafsdóttir (traduit de l’islandais par Éric Boury) Zulma 256 pages

Mungo, Douglas Stuart

L’auteur d’origine écossaise, découvert avec Shuggie Bain, continue de nous plonger dans le Glasgow qui l’a vu grandir avec cette histoire d’amour impossible entre deux adolescents, l’un protestant et l’autre catholique. Un auteur dont on attend les prochains titres avec impatience, qui sait décrire la violence de l’époque et des quartiers pauvres de sa ville natale avec des histoires qui vont droit au cœur.

Mungo Douglas Stuart (traduit de l’anglais par Charles Bonnot) Globe 480 pages

Le silence, Dennis Lehane

Écrit comme un thriller, ce dernier roman en date de l’auteur américain est beaucoup plus qu’un polar sur fond de meurtres et de vengeance. C’est une incursion dans l’histoire de Boston et du Nord-Est américain en pleins bouleversements sociaux, à cette époque des années 1970 qui a vu les mesures de déségrégation transformer la ville et ses vieux quartiers irlandais.

Le silence Dennis Lehane (traduit de l’anglais par François Happe) Gallmeister 448 pages

La colère, S.A. Cosby

En Virginie, au pays des drapeaux confédérés, un couple homosexuel et interracial est froidement assassiné. Les pères des jeunes hommes, avec qui ils entretenaient des relations conflictuelles, décident de mener leur propre enquête lorsque celle de la police piétine. Une histoire de rédemption, de paternité et de pardon, qu’on lit pour l’ambiance, pour les personnages et pour cette facette des États-Unis dont on n’entend pas assez parler. Une grande découverte et un auteur afro-américain à suivre.