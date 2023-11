Quoi lire cette semaine ? Voici les suggestions de nos journalistes.

Hexa : Semeuses d’espoir

« Dans Hexa, la romancière arpente de nouveaux territoires. Mais ce qu’elle a à nous dire n’a pas changé : pour sauver la planète – et nous-mêmes –, nous ne pouvons plus ignorer que l’humain s’inscrit dans plus grand que lui, qu’il fait partie de cet écosystème, qu’il pourrait en être le gardien bienveillant », écrit notre journaliste Iris Gagnon-Paradis.