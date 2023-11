« Ma noire, t’armettrais-tu une bûche dans l’poêle ? Parce que là, mes pits pis mes pitounes, on est icitte pour un boutte. » Puristes, abstenez-vous ! Dans son premier ouvrage, la traductrice et réviseure Catherine St-Laurent revisite des « bouttes » de l’histoire avec un grand « H ».

Vous sortirez de cette lecture plus cultivé d’au moins quelques anecdotes savoureuses. Mais, surtout, vous en sortirez enjoué. Des (deux) rois dont les vies furent arrachées par des cadres de porte à l’incroyable épopée de la Sainte couronne de Hongrie, l’autrice y raconte, dans une langue orale à la fois hilarante et ravissante, 25 fables puisées dans différentes époques. Catherine St-Laurent voue visiblement un amour incommensurable à la langue française, et elle en fait un usage brillant. Il y a quelque chose de magiquement transgressif dans ce livre agrémenté de quelques images, où on s’amuse à imaginer les « tabarnak » et les « aweille » de personnages importants (et moins importants) de l’Antiquité. Tiré d’un blogue du même nom (et guidé par le même concept), Autour du poêle à bois est une œuvre jouissive. La prochaine occasion de plonger dans l’univers éclaté de Catherine St-Laurent sera la bienvenue.