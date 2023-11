Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Le Salon arrive en ville

En attendant le Salon du livre de Montréal, qui prendra d’assaut le Palais des congrès dans deux semaines, le Salon dans la ville propose depuis vendredi une foule d’activités autour des livres – lectures, heures du conte, séances de dédicaces, discussions –, jusqu’au 26 novembre. Parmi tant d’autres, une table ronde animée par l’écrivaine Jennifer Bélanger avec Élise Turcotte et Martine Delvaux (respectivement autrices d’Autoportrait d’une autre et de Ça aurait pu être un film) est prévue le 15 novembre à la librairie La Livrerie, rue Ontario. À ne pas manquer non plus, le cabaret Accents Queers, qui réunira à l’Usine C, le 17 novembre, Michel Marc Bouchard, Anne-Sarah Charbonneau, Mathieu Leroux, Xénia, Marie Darsigny et Samuel Larochelle autour de courts textes qui seront suivis d’une fête animée par la drag queen DJ Barbada.

Laila Maalouf, La Presse

Deuxième saison d’Autofission pour Patrick Senécal

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L’auteur Patrick Senécal

Les fans de Patrick Senécal n’auront peut-être pas de nouveau roman à se mettre sous le sapin cette année, mais ils pourront se rabattre sur la deuxième saison de sa série Autofission, en ligne sur la plateforme littéraire numérique Pavillons. Dans cette fiction, il prête son nom au protagoniste et le fait interagir avec des personnages de ses romans. La plateforme Pavillons est un laboratoire créatif où les lecteurs peuvent financer les projets de leurs auteurs favoris.

Laila Maalouf, La Presse

Des nouveautés avec des voix québécoises sur Audible

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Léane Labrèche-Dor

Il y a du nouveau chez Audible, qui a lancé tout récemment Le voyage immobile, un drame audio de l’auteur de science-fiction Robert J. Sawyer, avec Pierre-Yves Cardinal, Patrice Godin et Marie-Evelyne Lessard. La première série originale de la plateforme de livres audio est également en ligne depuis cette semaine : Meurtres sous le gui, un polar qui arrive à point pour les Fêtes avec Léane Labrèche-Dor, Frédéric Pierre et sa fille Charlie Pierre.

Laila Maalouf, La Presse

Littérature pour enfants : Paul Tom et Mélanie Baillairgé reçoivent le Prix TD

PHOTO MARC-ANDRÉ PERRON, FOURNIE PAR LE PRIX TD Mélanie Baillairgé et Paul Tom

Seuls, roman graphique qui raconte les parcours bouleversants de trois adolescents qui ont quitté leur pays natal et leur famille pour trouver refuge au Canada, remporte cette année le Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse. Dans une vidéo captée au moment où ils apprennent la nouvelle, l’auteur Paul Tom et l’illustratrice Mélanie Baillairgé apparaissent très émus. « Ça confirme l’importance du documentaire, l’importance d’aller récolter ces récits-là », y affirme l’auteur. Destiné aux enfants de 10 ans et plus, Seuls, publié aux éditions La courte échelle, est l’adaptation du documentaire du même nom. Accompagné d’une bourse de 50 000 $, le Prix TD, remis depuis 2004, est l’une des plus prestigieuses récompenses en littérature jeunesse au pays.

Véronique Larocque, La Presse

La fin d’un chapitre pour Catherine Girard-Audet

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Catherine Girard-Audet

Les fans de la série jeunesse La vie compliquée de Léa Olivier connaîtront sous peu son dénouement. Le 18e et ultime tome sortira en librairie jeudi prochain. « Le dernier tome. Le plus beau. Le plus émouvant », a écrit, sur Instagram, son autrice, Catherine Girard-Audet, dans un message accompagné d’une photo de la couverture du livre. En 12 ans, les histoires de Léa Olivier et de ses amis ont été vendues à plus de 1,7 million d’exemplaires partout dans le monde. Traduits en 12 langues, les romans sont offerts dans près de 30 pays.

La vie compliquée de Léa Olivier, tome 18 – Le dernier, de Catherine Girard-Audet, éditions Les Malins, 312 pages

Véronique Larocque, La Presse

L’album jeunesse à travers les décennies

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Sur les traces de l’album québécois – une anthologie

Que lisaient les petits Québécois dans les années 1940 ? Quels personnages ont nourri l’imaginaire des enfants nés dans les années 1980 ? Quels auteurs et illustrateurs se sont démarqués dans les années 2010 ? L’autrice et critique littéraire Marie Fradette retrace et analyse l’évolution de l’album jeunesse d’ici, de 1940 à 2020, à travers une sélection de plus de 80 titres. Une anthologie fascinante qui met en lumière le talent de tous les acteurs du milieu de la littérature jeunesse québécois. Gageons que le livre, le premier du genre, rappellera des souvenirs d’enfance à de nombreux lecteurs.

Sur les traces de l’album québécois – une anthologie, de Marie Fradette, éditions Comme des géants, 220 pages

Véronique Larocque, La Presse